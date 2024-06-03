量化交易懶人包 一文搞懂量化交易是什麼?大家都在用的量化工具有哪些?
鉅亨研報 2024-06-03 15:33
工欲善其事，必先利其器，前面說到量化交易仰賴大量的資料庫，好的資料來源可以幫助投資人事半功倍。目前台灣市場上，最廣為人知的工具有永豐金證券推出的「Shioaji API」以及嘉實資訊推出的「XQ 全球贏家」。
(本文取自：量化交易懶人包 一文搞懂量化交易是什麼? 大家都在用的量化工具有哪些?)
一、XQ 全球贏家電腦版
【優點】
- XQ 桌機版內整合了各式各樣的資料，盤後做功課就不必切換許多網站、APP。
- 功能齊全，可以客製化多種指標、選股、盤中訊號以及自動交易策略。
- XQ 為台灣本土資訊公司所開發，文件與資源都是中文資料，方便查詢。
【缺點】
為了降低使用者進入門檻，許多功能都直接包裝好了，方便使用但靈活度就較 python API 低一些。
【使用心得】
資料與功能都非常齊全，不管盤後資料或是盤中訊號，都可以在 XQ 桌機版上取得，一站式滿足交易者的需求，是很多交易者看盤、盤後查詢資料所用的工具。
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二、XQ 全球贏家手機版
【優點】
- APP 頁面簡潔，內建有豐富的選股策略與盤中訊號。
- 可接收 XQ 桌機版的訊號，出門在外也不怕漏接訊息，並可以一鍵停止 XQ 桌機版正在運作的交易策略。
【缺點】
IOS 手機的使用者還無法透過 XQ APP 進行下單，目前僅開放 Android 手機在 XQ APP 下單。
【使用心得】
出門在外也可以即時收到 XQ 桌機版的訊號，APP 內建許多選股策略與盤中訊號，且可以簡易回測效果，低門檻驗證交易想法，走到哪策略就開發到哪。
三、永豐金證券 Shioaji API
【優點】
- 程式設計的自由度高，可利用 shioaji 搭配 python 的開源資源製作各種客製化的下單介面、交易訊息串接以及分析報表。
- 目前串接 shioaji 進行看盤、自動下單都是免費的。
【缺點】
Shioaji 提供報價、下單、回報、帳務四大功能，但使用者必須自己撰寫程式碼、整理資料，組合這些功能，進入門檻較高。
【使用心得】
Shioaji 串接資料與下單都是免費的且方便與 python 各種開源套件串接，製作客製化的下單工具、策略以及分析報表，靈活度很高，但相對的在資料整理與程式開發方面就要多花心思，進入門檻比 XQ 高一些，適合有程式撰寫經驗，或是 XQ 無法滿足需求的交易者。
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