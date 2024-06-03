量化交易懶人包 一文搞懂量化交易是什麼?大家都在用的量化工具有哪些?

鉅亨研報 2024-06-03 15:33

工欲善其事，必先利其器，前面說到量化交易仰賴大量的資料庫，好的資料來源可以幫助投資人事半功倍。目前台灣市場上，最廣為人知的工具有永豐金證券推出的「Shioaji API」以及嘉實資訊推出的「XQ 全球贏家」。

一、XQ 全球贏家電腦版

【優點】

XQ 桌機版內整合了各式各樣的資料，盤後做功課就不必切換許多網站、APP。 功能齊全，可以客製化多種指標、選股、盤中訊號以及自動交易策略。 XQ 為台灣本土資訊公司所開發，文件與資源都是中文資料，方便查詢。

【缺點】

為了降低使用者進入門檻，許多功能都直接包裝好了，方便使用但靈活度就較 python API 低一些。

【使用心得】

資料與功能都非常齊全，不管盤後資料或是盤中訊號，都可以在 XQ 桌機版上取得，一站式滿足交易者的需求，是很多交易者看盤、盤後查詢資料所用的工具。

二、XQ 全球贏家手機版

【優點】

APP 頁面簡潔，內建有豐富的選股策略與盤中訊號。 可接收 XQ 桌機版的訊號，出門在外也不怕漏接訊息，並可以一鍵停止 XQ 桌機版正在運作的交易策略。

【缺點】

IOS 手機的使用者還無法透過 XQ APP 進行下單，目前僅開放 Android 手機在 XQ APP 下單。

【使用心得】

出門在外也可以即時收到 XQ 桌機版的訊號，APP 內建許多選股策略與盤中訊號，且可以簡易回測效果，低門檻驗證交易想法，走到哪策略就開發到哪。

三、永豐金證券 Shioaji API

【優點】

程式設計的自由度高，可利用 shioaji 搭配 python 的開源資源製作各種客製化的下單介面、交易訊息串接以及分析報表。 目前串接 shioaji 進行看盤、自動下單都是免費的。

【缺點】

Shioaji 提供報價、下單、回報、帳務四大功能，但使用者必須自己撰寫程式碼、整理資料，組合這些功能，進入門檻較高。

【使用心得】