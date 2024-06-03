捷克真是太神奇了！兆豐銀統計：台人遊捷狂刷精品平均單筆4萬奪冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-03 19:15

依據兆豐銀行統計，今年第一季的頂級卡海外實體消費前十名國家排名，捷克不僅擠入前十名，甚至以平均近 4 萬元的驚人金額，直接在單筆簽帳排行榜國家中霸榜，傲視台灣人最愛日本的單筆簽帳約 7 千元與美國的 9 千元。

自去年台北與捷克首都布拉格開通直航後，捷克今年第一季外國遊客大幅增加，其中更以台灣遊客增幅達 75％高居各國之冠，達到 3.7 萬造訪人次，此旅遊現象也直接反應在發卡銀行的海外簽帳金額上。

此外，兆豐銀行也觀察到一個有趣的現象，除了捷克平均單筆簽帳金額高達近 4 萬元，法國也有超過 3 萬元的水準，遠高於亞洲國家的平均值，如香港 1.3 萬元、日本約 7 千元及新加坡與韓國的 6 千元，推估可能與國人喜愛於歐洲國家購買精品有關，如許多部落客分享，在捷克購買 GUCCI 不僅貨品齊全，退稅後相當於可用最低 8 折入手；想買 HERMÈS 首選法國，除了比較划算，也有機會能買到平常需靠配貨才能入手的限量品。

其實目前市面上不少信用卡都有提供高額的海外消費回饋，以兆豐銀行為例，除了頂級卡等級的世界卡與無限卡，海外有最高 2.5% 回饋 (其中 1.5% 回饋無上限，1% 每月上限 2,000 元)，另外有海外神卡美名的「利多御璽卡」也提供最高 3.1% 現金回饋，其中 3% 回饋無上限，今年 6 月底前登錄還能再獲 0.1% 加碼，每期上限 500 元)，另外像是保費神卡「Mega One」海外消費最高也有 3% 回饋，其中 2.88% 回饋無上限，今年 6 月底前登錄又可加碼 0.12%，每月上限 500 元。