【0527-0531】豐雲學堂選股模擬競賽成績公布啦！TOP1業務員單周狂勝大盤35.02％，一起來看看吧！

鉅亨研報 2024-06-03 11:35

逢台股續創新高，眾多投資人居高思危，操作難度有所提升，逢永豐金證券豐雲學堂年度焦點活動「選股挑戰周報」投資模擬競賽舉辦期間，恰能藉此機會讓投資人更快速的了解市場可能的方向，本次活動首先廣邀旗下分公司一百名業務員同仁參與競賽，活動主要使用大戶投 APP 每日挑選五檔個股進行投資模擬競賽，每日計算報酬率，並以週排名、季排名的形式公布於豐雲學堂中，面臨輪動快速的盤面，業務員能有如何的表現呢？是否能擊敗大盤？一起來看看吧！

一、【0527-0531】盤面快速小結

本周台股一度至 21,937 點創歷史新高後，後兩交易走軟回測月線，今開高走低，終場下跌 190.26 點，21,174 點作收，逢 MSCI 季度調整，成交量為 6,649 億，指數週線連續收紅 5 周後，本周為第一次收黑，單周下跌 391 點或 - 1.81%。

就本周模擬競賽結果顯示，即便大盤下跌，但百名挑戰者中排行前十位至少都有 20% 以上的漲幅，顯著優於大盤 - 1.81% 的漲幅。

統計本周最多人看好的前十名個股中，與 AI 概念股再度排名第一，其餘包含機器人、散熱、重電、晶圓代工等個股皆有上榜

至於上周最強勢的股票為其它電子個股，單周漲幅達到 60.50%，觀察 TOP10 個股與機器人有關個股皆上榜，且股本多集中為 10 億或以下的個股，顯示題材型個股成為資金的主要流向。

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二、【0527-0531】模擬競賽排名

上周 TOP1 周漲幅達 25.55%，領先大盤 1.86% 漲幅，即使是 TOP10 最少也有 15.00% 的周漲幅，顯示業務員選股方向明顯非大型權值股，而是傾向盤面題材型或熱門股，一起來看看全部業務員排名吧！