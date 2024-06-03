考進銀行就躺贏?  金融保險業調薪比例72.2% 居行業之冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-03 10:56

主計總處日前公布 2023 年經常性薪資調升情形，去年有調薪的廠商占 30.7%，優於原先預期的 28.2%，也是近 5 年來次高，其中調薪比例最高的是「金融保險業」，占 72.2% 高居各行業之冠，穩定的工作環境與薪資待遇，是上班族心目中最想從事的前三大產業。

有網友在知名論壇發文求問「進銀行的好處跟壞處有哪些？」，原 Po 指出很多人都很羨慕進銀行工作，金融業的薪水跟外面相比總體是不錯，說出去也是一個滿有面子的職業，但很多人以為一過三點半銀行鐵門拉下來，員工就下班了，其實根本不是這樣，銀行員還是拼命在裡面血汗工作，想請問有經驗的前輩們，在銀行工作到底好不好呢？

該篇發文釣出一堆網友分享親身經驗「撐過試用期就可以開始躺平了，公股跟公務員一樣有身分保障，只要心態夠穩，沒人開的動你」、「我覺得很穩啊也沒什麼業績，很有公務員的感覺」、「真的要看分行，好同事好主管真的可以每天躺平啊」、「誰說打考績只會看績效達成，那只是其中一個因素即使少領點獎金，基本薪水福利還是不差」。

也有網友分享過來人經驗：「如果不是 MA 出身，想待銀行就一定要選總行的職位，數金、法遵、防洗之類的，同樣的努力，總行會比分行爬的更高薪水更好」、「公股 cp 值高，薪資穩定，不排斥跟人接觸，因為一定要跟客人協同行銷」、

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，公股銀行工作時間固定，沒有業績壓力，加上近幾年受退休潮影響，八大官股銀行人才缺口大，一年舉辦多次招考來補足人力，其中一般行員多半不限科系，無經驗者起薪約 3 萬 7 千元，加上年終及各項津貼，粗估年薪約可達 60-70 萬元，而且還享有 13% 優惠存款、每年調薪、行員優惠貸款以及平均 4-6 個月年終獎金等，職涯前景明確，並不亞於科技業。

曾仲葳指出，1111 人力銀行資料庫的金融相關工作機會年成長 11%，包括永豐金控、遠東商銀、台新銀行、華南銀行、彰化銀行以及合作金庫等大舉徵才中，若想鎖定公股銀行，可透過「金融人員基礎學科測驗 (簡稱金融基測 FIT)」，求職者報考後，取得具公信力的成績，提供金融機構徵才參考，省去逐家報考及繁瑣的筆試過程，就可直接進入銀行面試環節。