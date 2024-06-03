〈陸港盤後〉中國製造業景氣連四個月升溫 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-03 16:30



中國 A 股市場三大指數周一（3 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.27%，中國 5 月製造業景氣繼續上升，攀升到 2022 年 6 月以來最高紀錄，供給端擴張加速，但需求端擴張放緩。

滬指周一收盤跌 0.27% 報 3,078.49 點，深證成指漲 0.07% 報 9,370.5 點，創業板指漲 0.79% 報 1,819.46 點。兩市成交額合計人民幣 8,307 億元。

有色、環保、房地產類股走低，燃氣、鋼鐵、化工、石油、醫藥、金融、釀酒等族群下跌，半導體類股逆勢上揚。

香港恒生指數周一收盤大漲 1.79%，報 18,403.04 點，恒生科技指數大漲 2.53%，報 3,784.04 點。

《財新網》周一公布的數據顯示，5 月財新製造業採購經理人指數（PMI）報 51.7，較 4 月上升 0.3 個百分點，寫下 2022 年 7 月來最高紀錄。

相較下，中國國家統計局近日公布的數據顯示，5 月製造業 PMI 為 49.5，降 0.9 個百分點，在連續兩個月擴張後回落至收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5 月製造業景氣維持向好，供給、內需、出口不同程度擴張，企業維持樂觀情緒，但價格水準依然偏低，尤其是銷售端價格持續低迷，製造業就業連續數月收縮，企業擴員態度謹慎。

王喆認為，就業壓力偏大和需求大於供給，依然是經濟面臨的突出問題，原因仍是社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素所致。長期積累的問題，需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效，並保持一貫性和連續性，應是政府的施政重點。

《彭博》經濟學家舒暢和曲天石認為，投資人不應將 5 月財新 PMI 視為製造業復甦動能增強的跡象，官方 PMI 更接近真實情況，也就是製造業景氣並未明顯好轉。

5 月官方製造業 PMI 意外下滑至 49.5，不如 4 月的 50.4，也不如經濟學家原估的 50.5。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）說：「由製造業催動的經濟復甦，力道仍然疲弱。接下來幾個月，貿易壁壘主義將會是主要的逆風。」