川普立場髮夾彎 開通TikTok帳號 粉絲人數迅速衝到180萬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-03 08:20

美國前總統川普的立場髮夾彎，他在上周六晚間（1 日）宣布加入 TikTok，粉絲人數迅速衝到 180 萬。

川普上周六發布的第一段影片，是他在紐澤西州紐瓦克終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事現場與粉絲的互動。在影片第一幕鏡頭中，UFC 主席 Dana White 和川普同框出鏡，White 說：「總統現身在 TikTok 上。」川普回應道：「這是我的榮幸。」

截至台灣時間周日晚間 11 時 46 分，川普的粉絲人數已經飆到 180 萬。

川普加入 TikTok 的舉動，與他幾年前的立場大不相同。他在任期間曾發布一道行政命令，稱將在美國禁止 TikTok。他在 2020 年簽署的行政命令中寫道：「美國必須對 TikTok 的所有者採取積極行動，以保護國家安全。」後來這道行政命令被法院擋下。

然而，今年 3 月，川普卻改變立場，公開反對禁止 TikTok，他稱禁止 TikTok 將助長臉書等社交媒體競爭對手的業務。

今年 4 月，美國總統拜登簽署一項法案，涉及一項針對 TikTok 的禁令，稱字節跳動必須在九個月內出售 TikTok，否則 TikTok 會被禁止在美國應用商店上架。

對於拜登的舉措，川普抨擊道，拜登需要「對 TikTok 禁令負責」，「拜登這樣做是為了幫助他在臉書的朋友變得更富有、更有統治力。」