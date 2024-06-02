一表掌握全球股指今年漲幅前10強！歐洲搶8席 美股只排第9

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-02 10:20

美國經濟持續成長，帶動全球股市走多，摩根投信整理今年漲幅最強的前十大成熟股市指出，許多歐、日股市漲幅，大幅超過美股，摩根投信建議直接投資「環球股票型基金」，囊括全球強勢明星股，例如美國 AI 龍頭輝達、丹麥製藥巨頭諾和諾德及法國知名奢侈品品牌 LVMH，多頭行情一把抓。

美國經濟持續成長，帶動全球股市走多，依據彭博統計至 2024/5/23 資料，摩根投信整理今年漲幅最強的前十大成熟股市指出，雖然美股表現強勢，許多歐洲、日本等地股市漲幅，已經大幅超過美股，表現更令人驚喜。

觀察今年以來漲幅前 3 名的股市有 2 名都落在歐洲，分別是丹麥的 22% 和荷蘭的 16%，日本也活跳跳地以 16% 的漲幅站上第 2 名。另外，愛爾蘭和義大利分別以 15% 及 13% 擠進前 5 名。整體來看，前十名成熟股市中，有 8 個是歐洲股市，一個亞洲股市，而美國 S&P500 雖然受到相當資金追捧，但其漲幅 11% 只能排名第 9 名。

由於市場輪漲態勢難以預料，若只放在自己熟悉的領域，錯失的獲利機會可能會比想像中多。環摩根投信產品策略部副總經理溥琪琳建議，可以從環球股票型基金入手，不只先掌握歐、美、日等成熟市場的基本盤，甚至，也有機會參與新興市場的爆發力，換言之，全球各方機會有望一次掌握。

不過，環球股票型基金問世已久，可以買的基金也相當多，如何挑選最適合長抱的環球股票型基金？摩根投信建議，可以從過往「績效表現、基金規模、與選股流程」等層面來考量。



溥琪琳指出，以摩根今年引進國內的經典款基金－「摩根投資基金 - 全球智選基金」為例，該基金成立至今已超過 40 年，可以算是老字號基金，其間經歷金融



市場的多空變化，基金淨值穩健成長，除受惠投資標的走揚外，加上國外機構法人資金挹注，基金規模也自 2018 年底一路揚升成長 23 倍，最新規模已達 70 億美金 (約台幣 2000 億元），顯示投資人對全球股票型基金的青睞。



環球股票型基金投資範疇遍及全球，茫茫股海中要挑出優質強勢股，選股流程的機制格外重要。溥琪琳分析，摩根環球智選基金主要運用旗下獨家的智選策略評價模組，藉此精選全球 70-100 檔優質個股，囊括全球強勢明星股，例如美國 AI 龍頭輝達、丹麥製藥巨頭諾和諾德及法國知名奢侈品品牌 LVMH 。不重押單一產業之與投資風格，且選股側重長期價值，致力於才能維持長期穩健的投資表現。