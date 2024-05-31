search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至25.2元，預估目標價為233.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 20:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.56元上修至25.2元，其中最高估值45.24元，最低估值19.83元，預估目標價為233.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值45.24(34.73)31.7932.07
最低值19.83(19.74)1.6211.78
平均值28.06(25.75)11.4921.93
中位數25.2(24.56)9.4721.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值393,200,000348,424,490333,777,650
最低值325,500,000280,074,600288,045,110
平均值353,494,200307,614,390312,601,920
中位數354,912,000304,038,000315,983,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty