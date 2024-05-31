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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至10.35元，預估目標價為290元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 16:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對視陽(6782-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.11元上修至10.35元，其中最高估值11.75元，最低估值9.15元，預估目標價為290元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.75(11.27)14.116.38
最低值9.15(9.15)12.8516.38
平均值10.36(10.12)13.3116.38
中位數10.35(10.11)13.1516.38

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值3,480,0004,331,0004,952,560
最低值3,378,0003,939,0004,952,560
平均值3,423,9704,132,4204,952,560
中位數3,421,4104,127,2604,952,560

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.7911.118.112.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,397,6752,777,5241,964,4991,526,389

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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