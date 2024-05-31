鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)EPS預估上修至10.35元，預估目標價為290元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 16:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對視陽(6782-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.11元上修至10.35元，其中最高估值11.75元，最低估值9.15元，預估目標價為290元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.75(11.27)
|14.1
|16.38
|最低值
|9.15(9.15)
|12.85
|16.38
|平均值
|10.36(10.12)
|13.31
|16.38
|中位數
|10.35(10.11)
|13.15
|16.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,480,000
|4,331,000
|4,952,560
|最低值
|3,378,000
|3,939,000
|4,952,560
|平均值
|3,423,970
|4,132,420
|4,952,560
|中位數
|3,421,410
|4,127,260
|4,952,560
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.79
|11.11
|8.11
|2.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,397,675
|2,777,524
|1,964,499
|1,526,389
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6782/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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