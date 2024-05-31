台喜碩0.7元股息7/18除息 公司持續看好下半年需求復甦

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-31 19:35

頻率元件廠台嘉碩 (3221-TW) 今 (31) 日召開股東會，通過去年財報及盈餘分配案，公司隨後並公布去年配發 0.7 元股息在 7 月 18 日除息交易，股息在 8 月 8 日發放。台嘉碩董事長黃鈺同仍看好下半年營運的大力復甦，並預估 2024 年的上下半年營運爲 45% 比 55%，如復甦更快速的話，可能達 40% 比 60%。

台嘉碩 2024 年第一季營收 5.3 億元，毛利率 26.34%，季增 4.16 個百分點，年增 2.94 個百分點，第一季稅後純益 4483 萬元，較上一季轉虧爲盈，年增 31.39 倍，每股 0.43 元。

同時，台嘉碩在 2024 年第一季各產品應用面仍以汽車最高達 35%，網通 29%，手機及 IOT 應用 17%，19% 爲其他應用。在目前的產能利用率來看，總產能利用率在 60-70%，其中消費性電子產品應用的產能利用率只有 50-60%，車用 80% 產能利用率；台嘉碩希望在 2024 年下半年在 CSP 帶動整體 ICT 產業需求之下，消費性電子產品應用的產能利用率提高到 70%-80%，車用產品的產能利用率提高到 80-90%。

台嘉碩車載應用占營收比重高達 35%，公司十分看好其成長性，主要基於包括電動車、油電混合動力車輛電子化程度越來越高，專業研調機構預估 2024 年全球車市成長 ，但需求品項的增加也挹注頻率元件的使用量成長。

同時，台嘉碩也看好網通產品往 Wifi 6E/7 等產品升級的趨勢下，預期對於頻率元件而言，使用量均可望持續向上，台嘉碩也將積極推出小型化及模組化產品；

目前台嘉碩 2024 年的資本支出規劃，維持與 2023 年同樣的更新設備規劃金額，但如下半年歐美市場需求復甦且 2024 年下半年在 CSP 帶動整體 ICT 產業需求之下，也不排除在今年下半年及 2025 年上半年擴大資本支出，甚至規劃對平鎮廠租用廠區加以購入。