台嘉碩首季轉盈EPS 0.43元勝過2023年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-02 18:22

台嘉碩 (3221-TW) 今 (2) 日公布最新財報，2024 年第一季稅後純益 4483 萬元，較上一季轉虧爲盈，年增 31.39 倍，每股純益 0.43 元，並超越 2023 年全年獲利。台嘉碩對營收比重達 35% 的車載應用市場仍十足看好其成長性，主要在汽車電子化程度加深，需求品項的增加也挹注頻率元件的使用量成長。

台嘉碩 2024 年第一季營收 5.3 億元，毛利率 26.34%，季增 4.16 個百分點，年增 2.94 個百分點，第一季稅後純益 4483 萬元，較上一季轉虧爲盈，年增 31.39 倍，每股 0.43 元。

台嘉碩車載應用占營收比重高達 35%，公司看好其成長性，主要基於包括電動車、油電混合動力車輛電子化程度越來越高，即使專業研調機構預估 2024 年全球車市成長 3%，但需求品項的增加也挹注頻率元件的使用量成長。

同時，台嘉碩也看好網通產品往 Wifi 6E/7 等產品升級的趨勢下，預期對於頻率元件而言，使用量均可望持續向上，預估台嘉碩 2024 年的營收以雙位數成長爲目標，同時，在 2024 年來毛利率走勢也向上攀升中，目前看 2024 年毛利率也期待向上走高，優於 2023 年的 24.8%