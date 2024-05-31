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鉅亨速報

盤後速報 - 振曜(6143)下週(6月7日)除息4元，預估參考價127.0元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05

振曜(6143-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(5月31日)收盤價131.00元計算，預估參考價為127.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

振曜(6143-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種電腦產品設計、製造、加工、銷售業務。電腦軟硬體設計、銷售業務。電腦網路與網路週邊產品之設計、製造、加工、銷售業務。近5日股價上漲1.95%，櫃買市場加權指數上漲2.37%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/07 131.00 4.0 3.05% 0.0
2023/08/10 75.9 3.0 3.95% 0.0
2022/08/11 53.1 2.5 4.71% 0.0
2021/08/11 52.1 2.0 3.84% 0.0
2020/08/11 41.6 2.8497 6.85% 0.0

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