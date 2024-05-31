盤後速報 - 振曜(6143)下週(6月7日)除息4元，預估參考價127.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05
振曜(6143-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(5月31日)收盤價131.00元計算，預估參考價為127.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
振曜(6143-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種電腦產品設計、製造、加工、銷售業務。電腦軟硬體設計、銷售業務。電腦網路與網路週邊產品之設計、製造、加工、銷售業務。近5日股價上漲1.95%，櫃買市場加權指數上漲2.37%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/07
|131.00
|4.0
|3.05%
|0.0
|2023/08/10
|75.9
|3.0
|3.95%
|0.0
|2022/08/11
|53.1
|2.5
|4.71%
|0.0
|2021/08/11
|52.1
|2.0
|3.84%
|0.0
|2020/08/11
|41.6
|2.8497
|6.85%
|0.0
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