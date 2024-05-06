【籌碼週報】預估航運類股動能將持續？一文掌握上週法人買超7檔個股
鉅亨研報 2024-05-14 11:01
一、投信近一週買超較多的股票 (2024.5.6-5.10)
上週投信買進之標的，買進共 7 檔，其中 6 檔電子股、1 檔傳產股。
其中具備族群性的為半導體設備與檢測相關，包含辛耘 (3583-TW)、雷科(6207-TW)、旺矽(6223-TW)、信紘科(6667-TW) 均為相關概念股。而振曜 (6143-TW) 電子書則近月為第二次入選。
近期法人資金明顯有轉進傳產的味道，特別是上週的航運、金融、百貨業。但此類型個股特別是航運與金融投信佔比相對不高，故挑選出來的相對有限。然以日的角度來看，4/22 慧洋 (波段價差 5.4%)、4/23 長榮航 (波段價差 18%)、5/10 的裕民、陽明。都是航運相關標的。由於上週五的 SCFI 報價大漲，法人預估航運相關的類股動能將持續，投資人可持續留意。
在法人籌碼跟著走專欄中，先前於 4/23 觀察的信紘，波段價差 19.4%；4/26 觀察的振曜，波段價差 17.4%； 5/7 觀察的威剛，兩日價差為 3%。辛耘、陽明、裕民則是投信才剛買入之標的，可留意後續之持續性。
進入第二季，盤勢表現較市場預期強勁，但可以發現隨著指數接近新高，除了台積電、鴻海等電子股表現相對強勢外，其餘資金都轉往傳產，而此種類股輪動變化甚大，要在此一時間內挑選對的強勢股相對困難度高，建議關注 同時若搭配個股研究報告來檢視基本面，將可累積波段操作之信念。投資人想了解如何透過法人籌碼來觀察佈局先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。
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