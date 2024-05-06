【籌碼週報】預估航運類股動能將持續？一文掌握上週法人買超7檔個股

近期法人資金明顯有轉進傳產的味道，特別是上週的航運、金融、百貨業。但此類型個股特別是航運與金融投信佔比相對不高，故挑選出來的相對有限。然以日的角度來看，4/22 慧洋 (波段價差 5.4%)、4/23 長榮航 (波段價差 18%)、5/10 的裕民、陽明。都是航運相關標的。由於上週五的 SCFI 報價大漲，法人預估航運相關的類股動能將持續，投資人可持續留意。