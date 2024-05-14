航海王繼續攻擊，還能追嗎?華碩漲停帶來的效應，你不能不知道!

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 18:00

台股多方趨勢不變，持續偏多操作，資金輪動快速，不要過度追價即可，佈局低檔轉強的優質股，獲利空間更大。

AI 產業趨勢明確，相關族群年複合成長率高達 30%，應用題材多，商機在裡面，獲利就在裡面。

鴻海 (2317-TW) 高檔震盪，股價最高來到 175 元，持股抱牢就好，不用預設高點，讓獲利飛翔，跌破 10 日線進行移動停利即可。今天資金轉到華碩 (2357-TW)，今天股價攻上漲停創下新高，第一季獲利 7.73 元，AI PC 帶來 NB 換機潮，營收會逐季增加，這都是 AI 的效應，可以持續關注宏碁 (2353-TW)，英業達 (2356-TW) 等概念股，其餘 AI 應用也不可以錯過，機器人，散熱，矽光子，CoWoS 等等，持續關注。

5 月最強飆股，就在蘇建豐手上。

「天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)」，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，2 月 + 3 月 EPS 高達 3.34 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利 8~10 元，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，漲到被處置，但是獲利好的處置，不會改變原本趨勢，今天迎接第七根漲停，股價來到 109 元，基本持股不含加碼，已經大賺 + 67% 以上，本益比現在才 14 倍，跟著蘇建豐第一時間，低檔佈局，輕鬆賺錢。

「京晨科第二 - 鉅祥 (2476-TW)」，車用光學模組持續成長，代工工業教育機器，今天股價攻擊碰漲停來到 88.5 元，股價完成突破，正式轉強，本益比 18 倍左右，短線上漲空間 + 30~40%，市場不知道的時候佈局，又是一次簡單的獲利。

飆股一檔接著一檔，「隱藏機器人 PART2-X3XX」，切入 AI 軟體，代工機器人

併購 AI 相關公司，快速切入商機，昨天現買現賺漲停，今天平盤再佈局再加碼，股價剛轉強，還未過前高，短線上漲空間 + 30~40%，把握最後佈局機會。

市場不知道的機器人飆股，「隱藏機器人 PART2-X3XX」，開放見證 100 名，快點在蘇建豐 Line 群組，留言 + 178 + 手機，一起賺。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

航海王繼續噴出，能追嗎? 京晨科迎接第七根漲停~ 京晨科第二開始攻擊!

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