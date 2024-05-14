航海王繼續攻擊，還能追嗎?華碩漲停帶來的效應，你不能不知道!
鉅亨網新聞中心 2024-05-14 18:00
台股多方趨勢不變，持續偏多操作，資金輪動快速，不要過度追價即可，佈局低檔轉強的優質股，獲利空間更大。
大華國際投顧蘇建豐指出，資金集中到航運族群，貨櫃航運延燒到散裝航運，成交比重拉高到 30% 以上，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)，萬海 (2615-TW)，第一季獲利都繳出亮眼成績單，第二季預計也不會太差，不過第三季之後，戰爭因素開始紓解，營收和獲利就會開始往下掉，畢竟長期運力還是供過於求，短線急漲後，均線乖離率過大，股價容易整理，建議不要追價，拉回再佈局即可，防守 10 日線。
AI 產業趨勢明確，相關族群年複合成長率高達 30%，應用題材多，商機在裡面，獲利就在裡面。
鴻海 (2317-TW) 高檔震盪，股價最高來到 175 元，持股抱牢就好，不用預設高點，讓獲利飛翔，跌破 10 日線進行移動停利即可。今天資金轉到華碩 (2357-TW)，今天股價攻上漲停創下新高，第一季獲利 7.73 元，AI PC 帶來 NB 換機潮，營收會逐季增加，這都是 AI 的效應，可以持續關注宏碁 (2353-TW)，英業達 (2356-TW) 等概念股，其餘 AI 應用也不可以錯過，機器人，散熱，矽光子，CoWoS 等等，持續關注。
5 月最強飆股，就在蘇建豐手上。
「天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)」，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，2 月 + 3 月 EPS 高達 3.34 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利 8~10 元，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，漲到被處置，但是獲利好的處置，不會改變原本趨勢，今天迎接第七根漲停，股價來到 109 元，基本持股不含加碼，已經大賺 + 67% 以上，本益比現在才 14 倍，跟著蘇建豐第一時間，低檔佈局，輕鬆賺錢。
「京晨科第二 - 鉅祥 (2476-TW)」，車用光學模組持續成長，代工工業教育機器，今天股價攻擊碰漲停來到 88.5 元，股價完成突破，正式轉強，本益比 18 倍左右，短線上漲空間 + 30~40%，市場不知道的時候佈局，又是一次簡單的獲利。
飆股一檔接著一檔，「隱藏機器人 PART2-X3XX」，切入 AI 軟體，代工機器人
併購 AI 相關公司，快速切入商機，昨天現買現賺漲停，今天平盤再佈局再加碼，股價剛轉強，還未過前高，短線上漲空間 + 30~40%，把握最後佈局機會。
「廣寰科第二 - 新漢 (8234-TW)」，輝達合作夥伴，子公司創博通過協作機器人認證，股價正式突破轉強，5/8 短線急漲進行價差操作，在 60.7 元賣出，先賺 13%，何時買回？緊盯蘇建豐訊息，重點是，跟著蘇建豐，不需要追價，安心獲利。
四月和五月盤勢震盪，蘇建豐照樣帶領會員朋友持續賺錢，一詮 (2486-TW) 大賺 + 75%，振曜 (6143-TW) 獲利 + 13%，天鉞電 (5251-TW) 大賺 + 55%，廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 43%，新漢 (8234-TW) 獲利 + 13%，京晨科 (6419-TW) 大賺 + 67%，最強飆股都在蘇建豐掌握中。
市場不知道的機器人飆股，「隱藏機器人 PART2-X3XX」，開放見證 100 名，快點在蘇建豐 Line 群組，留言 + 178 + 手機，一起賺。
【Line ID】@lung88988
https://lin.ee/NoCbIJF
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
航海王繼續噴出，能追嗎? 京晨科迎接第七根漲停~ 京晨科第二開始攻擊!
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇