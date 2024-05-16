機器人大軍壓境，不可錯過的隱藏機器人三部曲

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 18:00

台股創高，多方趨勢不變，持續偏多操作，短線急漲，均線乖離率大，短線過這一定會震盪整理，不要過度追價即可，佈局低檔轉強的優質股，獲利空間更大。

AI 產業趨勢明確，相關族群年複合成長率高達 30%，應用題材多，商機在裡面，獲利就在裡面。

鴻海 (2317-TW) 股價再創新高，股價最高來到 179 元，GB200 的效應要到下半年才會開始浮現，持股抱牢就好，不用預設高點，讓獲利飛翔，跌破 10 日線進行移動停利即可；華碩(2357-TW)，股價創下新高，第一季獲利 7.73 元，AI PC 帶來 NB 換機潮，營收會逐季增加，這都是 AI 的效應。

5 月最強飆股，就在蘇建豐手上。

蘇建豐表示，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元直接公開操作，後面漲到被處置，但是獲利好的處置，不會改變原本趨勢，果然今天迎接第 9 根漲停，股價來到 131 元，基本持股不含加碼，已經大賺 + 115% 以上，含加碼單獲利高達 + 185% 以上，本益比現在才 13 倍，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔佈局，安心大獲利。

京晨科第二 - 鉅祥 (2476-TW)，代工工業教育機器，股價創高來到 93.5 元，持股已經獲利 + 20%，本益比 18 倍左右，還有上漲空間，市場不知道的時候佈局，又是一次簡單的獲利。

蘇建豐強調，飆股一檔接著一檔，機器人第二部曲，隱藏機器人 PART2 - 能率 (5392-TW)，佳能母公司，切入 AI 軟體，代工機器人，還要併購 AI 相關公司，5/13 從股價 30 元開始佈局，短短四天，今天迎接第三根漲停，已經獲利 + 25%，短線還有上漲空間，持續關注。

市場不知道的機器人飆股，第三部曲要來了，「隱藏機器人 PART3」，明天要帶領所有家族會員朋友進場佈局，進場重壓，想要參與想要重壓的朋友，快點在蘇建豐 Line 群組，留言 + 178 + 手機，一起賺大錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

京晨科迎接 9 根漲停~ 隱藏機器人 PART2 連續兩天漲停~ 今天大公開!

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