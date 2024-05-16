機器人大軍壓境，不可錯過的隱藏機器人三部曲
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 18:00
台股創高，多方趨勢不變，持續偏多操作，短線急漲，均線乖離率大，短線過這一定會震盪整理，不要過度追價即可，佈局低檔轉強的優質股，獲利空間更大。
大華國際投顧蘇建豐指出，航運族群如預期開始整理，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)，萬海 (2615-TW)，第一季獲利都繳出亮眼成績單，第二季預計也不會太差，不過第三季之後，戰爭因素開始紓解，營收和獲利就會開始往下掉，畢竟長期運力還是供過於求，短線急漲後，均線乖離率過大，股價容易整理，拉回再佈局即可，建議防守 10 日線。
AI 產業趨勢明確，相關族群年複合成長率高達 30%，應用題材多，商機在裡面，獲利就在裡面。
鴻海 (2317-TW) 股價再創新高，股價最高來到 179 元，GB200 的效應要到下半年才會開始浮現，持股抱牢就好，不用預設高點，讓獲利飛翔，跌破 10 日線進行移動停利即可；華碩(2357-TW)，股價創下新高，第一季獲利 7.73 元，AI PC 帶來 NB 換機潮，營收會逐季增加，這都是 AI 的效應。
AI 四大應用，AI 伺服器，AI PC，AI 手機，機器人，其中機器人商機最大，所羅門 (2359-TW) 再創高，這一波大漲 2.27 倍，佳能 (2374-TW) 漲停創高，大漲 111%，代表市場共識強，一定不能錯過這波機器人行情。
5 月最強飆股，就在蘇建豐手上。
蘇建豐表示，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元直接公開操作，後面漲到被處置，但是獲利好的處置，不會改變原本趨勢，果然今天迎接第 9 根漲停，股價來到 131 元，基本持股不含加碼，已經大賺 + 115% 以上，含加碼單獲利高達 + 185% 以上，本益比現在才 13 倍，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔佈局，安心大獲利。
京晨科第二 - 鉅祥 (2476-TW)，代工工業教育機器，股價創高來到 93.5 元，持股已經獲利 + 20%，本益比 18 倍左右，還有上漲空間，市場不知道的時候佈局，又是一次簡單的獲利。
蘇建豐強調，飆股一檔接著一檔，機器人第二部曲，隱藏機器人 PART2 - 能率 (5392-TW)，佳能母公司，切入 AI 軟體，代工機器人，還要併購 AI 相關公司，5/13 從股價 30 元開始佈局，短短四天，今天迎接第三根漲停，已經獲利 + 25%，短線還有上漲空間，持續關注。
四月和五月盤勢震盪，龍哥照樣帶領會員朋友持續賺錢，一詮 (2486-TW) 大賺 + 75%，振曜 (6143-TW) 獲利 + 13%，天鉞電 (5251-TW) 大賺 + 55%，廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 43%，新漢 (8234-TW) 獲利 + 13%，京晨科 (6419-TW) 大賺 + 115%，能率 (5392-TW) 大賺 + 25%，鉅祥 (2476-TW) 獲利 + 20%，最強飆股都在蘇建豐掌握中。
市場不知道的機器人飆股，第三部曲要來了，「隱藏機器人 PART3」，明天要帶領所有家族會員朋友進場佈局，進場重壓，想要參與想要重壓的朋友，快點在蘇建豐 Line 群組，留言 + 178 + 手機，一起賺大錢。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
京晨科迎接 9 根漲停~ 隱藏機器人 PART2 連續兩天漲停~ 今天大公開!
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