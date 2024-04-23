中東土豪再出手！沙烏地阿美鎖定長期市場 擬收購中國恆力石化10%股權

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 09:01

根據沙烏地阿美發出的聲明，雙方已簽署初步協議探討潛在交易，但聲明中未提及財務細節或時間表。截至周一收盤，總部設在大連的恆力石化總市值為 1096 億人民幣，沙烏地阿美完成入股後所持恆力石化股份的市值約為 110 億元。

恆力石化也表示，此舉有利於優化和完善公司股本結構，提升公司治理能力，並將深化雙方在石化領域內的合作內容，預計未來長期將對公司發展產生積極影響。若上述合作順利實施，沙烏地阿美將成為恆力石化持股 5% 以上股東。恆力石化是中國四大民營石化巨頭之一，主要業務囊括基礎化工、精細化工及下游各應用領域材料產品的生產、研發和銷售，去年跟今年第一季均實現歸母凈利大幅增長。

光是在去年，沙烏地阿美就跟榮盛石化、東方盛虹全資子公司盛虹石化、裕龍石化等業者簽訂多項涉及股權與產業的協定；去年 3 月 27 日，沙烏地阿美宣佈將以 36 億美元（約 246 億人民幣），收購榮盛石化 10% 股份，包括向榮盛石化子公司浙江石油化工有限公司供應 48 萬桶 / 日的原油，為期 20 年，這是沙烏地阿美史上最大規模的海外收購。

去年 10 月 11 日，沙烏地阿美跟裕龍石化簽署合作備忘錄，有意收購裕龍石化少數股權，以參與裕龍島煉化一體化專案，並有意向與裕龍石化在原油等原料的長期採購和供應等方面合作。

今年 1 月 2 日，榮盛石化也跟沙烏地阿美簽署備忘錄，洽商收購沙烏地阿美全資子公司朱拜勒煉化公司（SASREF）50% 股權，並打算透過擴建增加產能，提高產品靈活性、複雜度和品質，雙方還討論沙烏地阿美收購榮盛石化子公司寧波中金石化近半股權的可能性。

沙烏地阿美總裁兼執行長 Amin Nasser 上月表示，希望加大與中國的合作力道，減少碳排、材料研發與化工行業，是沙烏地阿美與中國戰略合作夥伴展開合作的關鍵領域，沙烏地阿美去年在中國簽署兩項石油化工專案協定，投資價值高達數十億美元，目前還在積極與中國合作夥伴開發其他投資機會，希望打造世界級的化工產業。