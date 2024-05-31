遭槍擊斯洛伐克總理費科復原良好 住院兩個多禮拜後返家休養

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 08:19

斯洛伐克羅斯福大學醫院院長米里婭姆 · 拉普尼科娃在當地時間周四 (30 日) 證實，月中遇刺的斯洛伐克總理費科 (Robert Fico) 在當天晚上出院返家休養。

拉普尼科娃周四稍早也曾表示，費科健康情況穩定，並正按照醫療專家團隊的預期發展，他的健康狀況會繼續好轉，康復過程也會非常順利。

費科 5 月 15 日在中部漢德洛瓦遭槍擊受傷，隨後被直升機送往中部城市班斯卡 - 比斯特裡察的羅斯福大學醫院接受救治，先後接受兩次手術。槍手為一名 71 歲男性，已遭警方指控蓄意謀殺未遂。

根據斯洛伐克媒體周二 (28 日) 報導，費科遇刺案嫌疑人尤拉伊 · 辛圖拉目前在斯洛伐克西部城市特倫欽一家監獄醫院受到 24 小時監控，並已被轉移至精神科病房。

按照斯洛伐克官員說法，辛圖拉行刺費科出於「政治動機」，辛圖拉是一名來自斯洛伐克西南部城鎮萊維採的作家。