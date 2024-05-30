盤中速報 - 車厘子大跌8.8%，報0.1445美元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 23:35
車厘子(CHZ)在過去 24 小時內跌幅超過8.8%，最新價格0.1445美元，總成交量達0.69億美元，總市值12.86億美元，目前市值排名第 50 名。
近 1 日最高價：0.165美元，近 1 日最低價：0.1435美元，流通供給量：8,888,289,967。
Chiliz（CHZ）是體育和娛樂的領先數字貨幣，為全球首個基於區塊鏈的粉絲參與和獎勵平臺Socios.com提供支援。該公司於2018年在馬耳他成立，其願景是彌合主動和被動粉絲之間的鴻溝，為成千上萬的體育迷提供“粉絲代幣”，作為代幣化的影響力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+34.26%
- 近 1 月：+45.46%
- 近 3 月：+10.26%
- 近 6 月：+114.85%
- 今年以來：+74.73%
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