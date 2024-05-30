習近平：戰爭不能再無限繼續 「兩國方案」不能任意動搖

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-30 14:00

中國國家主席習近平周四（30 日）上午在北京釣魚台國賓館出席中阿合作論壇第十屆部長級會議開幕式，發表主旨講話，他表示，戰爭不能再無限繼續，「兩國方案」不能任意動搖。

據《新華社》報導，習近平周四指出，中東是一片發展沃土，但這片土地上戰火仍在延燒。去年 10 月以來，以哈戰爭劇烈升級，人民遭受沉重苦難。戰爭不能再無限繼續，正義也不能永久缺席，「兩國方案」更不能任意動搖。

習近平說，中方堅定支持建立以 1967 年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。

他進一步表示，中方將在前期人民幣 1 億元緊急人道主義援助的基礎上，再提供 5 億元援助，支持緩解加薩人道主義危機和戰後重建。中方將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供 300 萬美元捐款，支持工程處向加薩提供緊急人道主義援助。



此外，習近平說，下階段中方將與阿拉伯國家建立「五大合作格局」，推動中阿命運共同體建設跑出加速度。

一是更富活力的創新驅動格局。中方將同阿方在生命健康、人工智慧、綠色低碳、現代農業、空間訊息等領域共建 10 家聯合實驗室；願同阿方加強人工智慧領域合作，共同促進人工智慧賦能實體經濟，推動形成具有廣泛共識的全球人工智慧治理體系；願同阿方共建空間碎片聯合觀測中心、北斗應用合作發展中心，加強載人航天、民用客機等合作。

三是更加立體的能源合作格局。中方將同阿方進一步加強油氣領域戰略合作，對接供應安全和市場安全；願同阿方聯合開展新能源技術研發和裝備生產。中方將支持中國能源企業和金融機構在阿拉伯國家參與總裝機容量超過 300 萬千瓦的再生能源項目。

四是更為平衡的經貿互惠格局。中方將繼續積極推動實施人民幣 30 億元的發展合作項目；願同阿方加快雙邊和區域自由貿易協定談判，推動電子商務合作對話機制建設。中方歡迎阿方積極參加中國國際進口博覽會，願擴大自阿方進口非能源類產品，特別是農食產品。