北韓放完上百顆空飄「垃圾」氣球後 今晨又罕見發射十幾枚飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-30 11:11

北韓放完空飄「垃圾」氣球後，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，北韓於周四（30 日）清晨 6 時 14 分許疑似從平壤順安一帶朝朝鮮半島東部海域發射十幾枚短程彈道飛彈。

據《韓聯社》報導，這幾枚飛彈在飛行 350 多公里後落入東海，距離足以覆蓋首爾、大田等大城市，以及清州、水原、原州、瑞山等空軍基地所在地。從飛行距離等來看，北韓發射的可能是超大型多管火箭炮「KN-25」。

雖然北韓經常進行彈道飛彈試射，但北韓一口氣發射這麼多飛彈，實屬罕見。

聯參指出，軍方馬上發現、監測、追蹤了北韓發射的飛彈，並與美日兩國共享情報，目前正在分析飛彈具體參數。

南韓軍方將依據韓美聯防態勢，密切關注北韓各種活動，保持能夠因應任何挑釁的能力。

聯參強調，北韓發射彈道飛彈，是嚴重威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行為，南韓予以強烈譴責。

這是北韓自本月 17 日以來再次發射彈道飛彈。

聯參周三表示，北韓從周二晚間開始向南韓釋放大量空飄「垃圾」氣球，南韓已在江原道、京畿道、慶尚道、全羅道、忠清道等地發現 150 多顆氣球。

據《朝中社》周日報導，北韓國防省副相金剛日上周六發表談話，闡述軍方對韓美敵對活動的軍事反制措施。

金剛日特別提到，北韓將反制南韓越境散發反北韓傳單的行為，具體措施是：「將在南韓邊境及其縱深地區散布大量廢紙和垃圾，讓他們切身體驗到清除這些垃圾得下多大功夫。」