葉門叛軍胡塞襲擊六艘貨輪 打到阿拉伯海、地中海

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-30 08:50

葉門叛軍胡塞發言人周三（29 日）宣布，襲擊六艘在紅海、阿拉伯海、地中海航行的貨輪，包括懸掛馬紹爾群島國旗的散貨船「Laax」號。

據《路透》報導，安全和航運圈消息人士證實，胡塞周二對「Laax」號發動了一系列攻擊。胡塞在電視演講中還聲稱，他們也襲擊了紅海的「Morea」號和「Sealady」號、阿拉伯海的「Alba」號和「Maersk Hartford」號，以及地中海的「Minerva Antonia」號。

為「Laax」號提供海事安全的 LSS-SAPU 公司周三說，「Laax」號周二在葉門港口城市荷臺達附近被胡塞發射的五枚飛彈擊中，但「Laax」號仍能航行到目的地，正以正常速度前往目的地。

LSS-SAPU 發言人表示：「船隻受損，但船隻沒有進水，沒有傾斜，也沒有人員受傷。」

自去年 11 月起，胡塞便頻繁在紅海與阿拉伯海水域發射飛彈和無人機，攻擊國際商船，並聲稱是要聲援加薩地區的巴勒斯坦民眾。許多航運公司為了避免被打，紛紛選擇繞道好望角，導致航運時間拉長、運費大幅增加。