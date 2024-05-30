陸嚴管產能！鋁價飆2年多新高 恐將繼銅之後上演軋空秀

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 13:39

由於中國對一系列金屬產能緊縮控制來實現減碳目標，鋁價飆漲至兩年多高點，上海鋁價今 (30) 日大漲逾 2% 至每噸 21830 人民幣，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價也上漲 1.1% 至每噸 2799 美元，創 2022 年 6 月以來新高。

中國國務院週三 (29 日) 表示，將嚴格管控新增有色金屬項目准入，鋁、氧化鋁、多晶矽、鋰電池新增產能的節能效益須達到產業先進水準，並重申將嚴格落實電解鋁產能置換計畫。

上海道合私募基金管理有限公司分析師 Kou Meiyun 表示，鑑於中國需求健康，鋁成為了資金退出銅的好目標，鋁因此成為基本金屬的一個亮點。

與此同時，鋁礦正經歷一場多空大戰，全球知名大宗商品貿易巨頭托克 (Trafigura) 正大量降低庫存水位，Squarepoint 資本、花旗及摩根大通等投行跟避險基金則正積極建立部位。

過去兩周，托克突將 6.5 萬噸鋁在 LME 上登記賣出，導致倉儲憑證數量大增，創 27 年來單日最大登記規模，此舉似乎是基於自身對未來鋁價看空的判斷，但其他市場參與者抱持相反觀點，迅速買進該金屬並申請提取。

目前，市場看多鋁價的觀點正逐漸獲得越來越多的支持，LME 的投資者們在今年 3 月中還普遍看空鋁價，但如今轉向看漲，對鋁價上漲的預期達到兩年多新高，除產量受限外，還因為對需求增長的預期。

但托克將大量庫存轉移到 LME 的決定，讓許多競爭對手感到困惑，主要因為實體市場交易疲軟，托克可能認為在 LME 上出售這些金屬，並向未來擁有者收取部分倉儲費是獲利最快、最有利可圖的方式。

不過，隨著 LME 針對庫存積壓引入規則限制，加上巴生港出現的長隊已讓部分買家撤回提取申請，市場態勢變得更加複雜，但到目前為止，看多鋁價的交易商佔據上風。

除了鋁外，銅市此前也曾出現軋空情形，有媒體 5 月 15 日引述知情人士報導指出，托克和中國洛陽鉬業旗下 IXM 正試圖購買實體銅，以交割他們在美國芝商所 (CME) 交易所持有的大量空頭部位。

托克和 IXM 在 COMEX（隸屬於 CME 集團）銅市場持有大量空頭部位，但孰料 COMEX 銅價開始突然暴漲，導致這些空頭部位遭嚴重軋空，COMEX 銅價上周一 (20 日) 創下每磅 5.196 美元的歷史新高。