騰訊 新款「賺錢機器」來了！

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 07:39

近日中國騰訊 (00700-HK) 新款手遊《地下城與勇士》（以下簡稱 DNF 手遊）持續受到市場關注，據第三方遊戲研究公司估計，這款款戲自 5 月 21 日發布以來，上線首周收入將超過 1.4 億美元。

據《證券時報》報導，市場情報公司 Sensor Tower 的數據顯示，DNF 手遊自 5 月 21 日發布以來，在蘋果公司中國應用商店已獲得 6,300 萬美元的收入。據遊戲研究公司 Niko Partners 估計，這意味包括安卓商店在內，所有行動平台的玩家支出將超過 1.4 億美元。

Sensor Tower 數據顯示，DNF 手遊登上中國過去一周的下載和收入排行榜榜首，iPhone 下載量達到 260 萬次。

天風證券 5 月 27 日在研究報告中指出，DNF 手遊在 iOS 暢銷榜排名優異，全年流水表現有望超過預期。今年第 1 季騰訊控股展現出清晰的遊戲增長回升勢頭，以及持續超預期的毛利率提升，市場盈利預期進入上修通道。天峰證券維持 476 港元目標價，維持「買入」評級。

值得一提的是，在 5 月 28 日晚間登場的 2024 騰訊遊戲發表會上，騰訊遊戲發布了旗下 34 款遊戲產品的最新動態，包括 13 款重點遊戲新品。

根據發布會披露，騰訊首款開放世界賽車手遊《極品飛車：集結》將於今年 7 月發布上線；MMORPG（大型多人在線角色扮演）遊戲《塔瑞斯世界》國服將於 6 月 19 日雙端上線，遊戲也將在 6 月 21 日正式在海外地區上線。據國家新聞出版署此前披露，《塔瑞斯世界》於 2023 年 12 月獲得版號。