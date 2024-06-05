物聯智慧首季營收優於預期 以AI賦能雲端服務方案

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 08:30

延續去年的穩健表現，國內雲端平台商物聯智慧 (TUTK) 今年第一季表現優於預期，即使近年全球外部環境多變， 2023 全年營收相較於 2022 年成長超過 21%，而今 (2024) 年 1~4 月的累積營收表現和去年同期相比，依然有 88% 的成長。尤其疫情趨緩後積極參與國際展會、布局全球市場，其成效依地區來看，北美市場顯著復甦成長；東北亞地區的日本則是硬體出貨量可樂觀看待，是營收增長幅度最高的地區；而中國市場近 2 年持續維持成長，依舊扮演重要的營收來源角色。

展望 2024 年，物聯智慧郭啟銘董事長曾表示，物聯智慧的雲端服務在 AIoT 與安防產業發展趨勢的兩大因素挹注下，營收表現可望持續成長。其中，近年全球因受新冠疫情與國際局勢動盪影響，安防產業中以銷售終端消費產品為主的客戶受到不小的衝擊，然物聯智慧的解決方案在中國大陸市場卻還是成功寫下應用於嬰兒 / 寵物照護、行車紀錄器的影像監控等產品銷售佳績；更與東北亞安防大廠締結合作關係，除了合作開發擁有長距離無線影像傳輸能力的 PWiFi 子母機監控設備之外，也積極推廣雲端影像管理系統 (Cloud VMS) 等服務。

昨天登場的台北國際電腦展 (Computex) 以「AI 串聯 共創未來」為主題，物聯智慧這次參展的最大亮點，就是面對 AI 趨勢，如何採取 1+1 大於 2 的策略，將自身核心的連線軟體技術結合具備 AI 運算能力的軟體，將技術整合在晶片中，以”Turnkey Solution”模式提供給客戶快速導入其硬體設備，特別是針對在智慧家庭場域中受消費者愛用的影像監控攝影機，這些被 AI 賦能、具備辨識功能的設備，可以由消費者依照使用需求來選擇訂閱啟用及付費，例如辨識人臉(家庭成員、嬰兒或陌生訪客)、寵物動態或是門口包裹送達狀態等，都符合智慧家庭可能產生的需求情境。

近年外在環境變化劇烈，各產業的運作都產生質變，物聯智慧除了為智慧家庭提供 AI 方案，也可協助系統整合商針對垂直場域加速 AI 數位轉型，提供整套的 AI 賦能影像監控管理平台，以連鎖超商為例，透過” 雲端影像管理系統 (Cloud VMS)”，結合影像 AI 辨識功能，針對店內客人透過攝影機進行人流與貨架銷售熱點分析、客群判讀、智慧訊息推播；還可透過溫度感測器監控門店環境，例如冷藏櫃的適溫狀態，並可連線數位電表在統一的管理平台上有效掌握用電及耗能，這也符合永續節能的趨勢。

物聯智慧這次電腦展中即展出自行開發的 Cloud VMS，採用其核心 P2P 連線技術，讓影像即時高效傳輸，能有效減少伺服器和頻寬成本；若選擇採用 AI Box 的 Edge AI 智慧分析功能，可進一步優化影像管理後台的效率、智慧搜尋與關鍵字過濾、降低事件錯誤警報機率、增加垂直應用市場潛在機會。AI Box 適用於目前市場上各種監控攝影機，只需與 AI Box 連接，即能具有高精準度 AI 辨識功能，再透過 TUTK 的 Cloud VMS 進一步提升影像監控管理效率，還能解決業界使用 AI 辨識時所產生的大量誤判問題。

物聯智慧近年在垂直應用方面積極朝以 AI 賦能的” 平台即服務（AIoT PaaS）” 供應商轉型，近期目標鎖定智慧零售、智慧家庭以及保全監控領域，為了建構 AI 應用生態體系，這次攜手美國矽谷 AI 獨角獸”Syntiant” 以及韓國專業安防集團 iTXAI 子公司”EdgeDX”，推出人工智慧隨選服務（AI on Demand）以及可隨插即用的 AI Box，結合物聯智慧旗下的 Cloud VMS，讓其商業模式從過去以純軟體授權跟專案開發，轉型為以雲端服務訂閱模式為主，如今以更加具體的 AI 賦能方案推向市場，這樣創新的服務與營運模式值得進一步期待。