北韓報復！南韓：已發現150多顆北韓空飄「垃圾」氣球

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-29 14:25

南韓聯合參謀本部（聯參）周三（29 日）表示，北韓從周二晚間開始向南韓釋放大量空飄「垃圾」氣球，目前南韓已在江原道、京畿道、慶尚道、全羅道、忠清道等地發現 150 多顆氣球。

據《韓聯社》報導，在這 150 多顆氣球中，部分氣球已落地，其餘仍飄浮在空中。聯參說，軍方化生放迅速應對組和爆炸物處置組正在進行地面氣球回收工作，經確認，氣球運載的垃圾，包括塑膠瓶、舊鞋碎塊，甚至是糞便。

聯參指出，北韓此舉明顯違反國際法，嚴重威脅南韓國民安全，與空飄氣球相關的責任都在北韓，北韓嚴正敦促北韓立刻停止反人倫低級行為。

聯參表示，將同國土交通部、行政安全部、警察廳等有關機關緊密合作，制定國民安全對策。有關部門提醒民眾發現不明物體時應避免直接接觸，並迅速通報附近部隊或警方。

據《朝中社》周日報導，北韓國防省副相金剛日上周六發表談話，闡述軍方對韓美敵對活動的軍事反制措施。

金剛日特別提到，北韓將反制南韓越境散發反北韓傳單的行為，具體措施是：「將在南韓邊境及其縱深地區散布大量廢紙和垃圾，讓他們切身體驗到清除這些垃圾得下多大功夫。」