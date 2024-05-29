高致死率「食人菌」在日本蔓延 最快48小時內奪命

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-29 09:47

據日媒報導，俗稱「食人菌」感染症的鏈球菌毒性休克症候群（STSS）患者，正以史上最快速度增加，該病致死率高達 30％，日本專家呼籲民眾保持警惕，尤其是老年人。

鏈球菌毒性休克症候群是一種由β溶血性鏈球菌外毒素引起的急性綜合症。由於該病致死率相對較高，其致病菌在日本被稱為「食人菌」。

據《日本時事通訊社》報導，鏈球菌主要透過接觸或飛沫傳播。雖然許多人感染後不會出現症狀，但是病菌一旦侵入血液、肌肉等組織，可能引發鏈球菌中毒休克綜合症。

初期症狀包括咽喉疼痛、發燒等，而後病情迅速發展為血壓下降、多臟器功能衰竭，甚至休克。這種病致死率約 30%，病患感染後最快 48 小時內奪命。

上述日媒稱，日本患者人數正在以創紀錄速度增加。日本國立感染症研究所發布的數據顯示，去年共通報鏈球菌中毒休克綜合症病例 941 例，是 1999 年開始有統計以來最高值。

據日媒周一（27 日）報導，截至今年 5 月 12 日，日本累計感染病例已達到 851 例，約為去年同期的 2.8 倍。

日本新瀉縣一名男患者說，他的右腳最初只有個小傷口，走路時有點發紅疼痛。沒想到他在 4 天後就高燒到 40 度，右腳變得又紅又腫，一部分甚至開始發紫。

他吃了診所開的消炎藥後，狀況沒有好轉，一周後他在家中昏倒送醫，才查出是「食人菌」引發敗血症。由於右腳症狀在治療後不見改善，最後只能緊急動刀截肢。

一位 54 歲患者先是發現右手大拇指腫脹，幾小時後擴散到整隻手。他表示：「疼痛劇烈就去醫院了，我以為就沒事了，只要醫生能讓我擺脫這種痛苦就好了。」他接受了七次手術，包括切除壞死部位。

有醫生表示，如果患者免疫力不佳，皮膚外部又有傷口，感染了 A 型鏈球菌，傷口就會出現組織壞死的情況，外觀像是被挖掉一個洞，看起來好像「傷口被吃掉一塊，看起來很可怕」。

引發 STSS 的鏈球菌可分為 A、B、G 群，英國本世紀 10 年代流行的 M1UK 株，就是一種劇毒 A 群株，而 A 群鏈球菌於 2023 年下半年來在日本關東等地區檢出的病例不斷增加，厚生勞動省正加強監測。

日本東京女子醫科大學教授菊池賢說，鑒於病患多為 65 歲以上老年人，老年群體尤其應注意加強防範。他指出，不少老年患者因腳上小傷口或潰瘍感染這種病菌，建議護理人員多觀察老年人腳部是否保持清潔。