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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估上修至27.15元，預估目標價為516元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.06元上修至27.15元，其中最高估值28.5元，最低估值23.01元，預估目標價為516元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 28.5(28.5) 32.78 38.53
最低值 23.01(23.01) 29.72 33.98
平均值 26.7(26.4) 31.28 35.77
中位數 27.15(26.06) 31.29 34.8

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 8,069,070 9,099,380 9,843,480
最低值 7,460,000 8,452,000 9,670,000
平均值 7,791,040 8,724,990 9,739,000
中位數 7,773,000 8,663,000 9,703,510

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 22.83 22.03 17.84 10.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 6,789,861 6,321,198 5,595,043 3,978,413

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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