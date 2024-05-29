鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至22.53元，預估目標價為650元
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 14:14
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.76元下修至22.53元，其中最高估值25.95元，最低估值21.36元，預估目標價為650元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|25.95(25.95)
|29.16
|33.82
|最低值
|21.36(21.36)
|23.41
|25.89
|平均值
|22.91(22.97)
|26.41
|30.46
|中位數
|22.53(22.76)
|26.13
|30.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|38,099,790
|43,526,780
|49,409,710
|最低值
|34,570,000
|37,498,530
|41,961,280
|平均值
|36,003,620
|41,123,160
|46,494,980
|中位數
|35,863,370
|41,200,000
|47,351,220
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.87
|24.75
|18.77
|15.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,790,462
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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