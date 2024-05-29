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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至22.53元，預估目標價為650元

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 14:14

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.76元下修至22.53元，其中最高估值25.95元，最低估值21.36元，預估目標價為650元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 25.95(25.95) 29.16 33.82
最低值 21.36(21.36) 23.41 25.89
平均值 22.91(22.97) 26.41 30.46
中位數 22.53(22.76) 26.13 30.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 38,099,790 43,526,780 49,409,710
最低值 34,570,000 37,498,530 41,961,280
平均值 36,003,620 41,123,160 46,494,980
中位數 35,863,370 41,200,000 47,351,220

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 18.87 24.75 18.77 15.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		 30,790,462 39,736,173 35,917,247 28,175,401

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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