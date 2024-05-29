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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至15.65元，預估目標價為180元

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 08:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.8元下修至15.65元，其中最高估值16.69元，最低估值13.91元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 16.69(17.64) 20.69 22.54
最低值 13.91(13.91) 16.05 17.43
平均值 15.66(15.83) 18.1 19.95
中位數 15.65(15.8) 17.87 20.04

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 108,648,000 119,044,340 132,213,000
最低值 98,280,000 110,964,000 131,271,570
平均值 105,357,800 116,340,270 131,742,290
中位數 105,954,000 118,118,000 131,742,290

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 15.15 17.17 14.8 12.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 97,525,510 86,608,165 72,159,554 59,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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