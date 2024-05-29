鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至15.65元，預估目標價為180元
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.8元下修至15.65元，其中最高估值16.69元，最低估值13.91元，預估目標價為180元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.69(17.64)
|20.69
|22.54
|最低值
|13.91(13.91)
|16.05
|17.43
|平均值
|15.66(15.83)
|18.1
|19.95
|中位數
|15.65(15.8)
|17.87
|20.04
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108,648,000
|119,044,340
|132,213,000
|最低值
|98,280,000
|110,964,000
|131,271,570
|平均值
|105,357,800
|116,340,270
|131,742,290
|中位數
|105,954,000
|118,118,000
|131,742,290
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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