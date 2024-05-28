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鉅亨速報

盤後速報 - 愛爾達-創(8487)下週(6月4日)除息4.5元，預估參考價80.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:05

愛爾達-創(8487-TW)下週(6月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(5月28日)收盤價85.00元計算，預估參考價為80.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率5.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

愛爾達-創(8487-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為數位內容。廣告託播代理。專案及其他。近5日股價上漲4.51%，集中市場加權指數上漲2.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/04 85.00 4.5 5.29% 0.0
2023/06/29 41.6 2.17 5.22% 0.0
2022/06/23 26.1 1.1 4.21% 0.5
2021/07/08 19.5 0.4 2.05% 0.0
2020/07/09 17.55 0.5074 2.89% 0.0

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