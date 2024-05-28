盤後速報 - 愛爾達-創(8487)下週(6月4日)除息4.5元，預估參考價80.5元
鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:05
愛爾達-創(8487-TW)下週(6月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(5月28日)收盤價85.00元計算，預估參考價為80.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率5.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
愛爾達-創(8487-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為數位內容。廣告託播代理。專案及其他。近5日股價上漲4.51%，集中市場加權指數上漲2.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/04
|85.00
|4.5
|5.29%
|0.0
|2023/06/29
|41.6
|2.17
|5.22%
|0.0
|2022/06/23
|26.1
|1.1
|4.21%
|0.5
|2021/07/08
|19.5
|0.4
|2.05%
|0.0
|2020/07/09
|17.55
|0.5074
|2.89%
|0.0
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