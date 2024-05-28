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鉅亨速報

盤後速報 - 華景電(6788)下週(6月4日)除息6元，預估參考價137.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:05

華景電(6788-TW)下週(6月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(5月28日)收盤價143.50元計算，預估參考價為137.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

華景電(6788-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備及系統整合。近5日股價上漲4.36%，櫃買市場加權指數上漲2.27%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/04 143.50 6.0 4.18% 0.0
2023/07/03 146.5 8.0 5.46% 0.0
2022/07/12 109.0 5.0 4.59% 0.0
2021/08/04 0.0 4.0 0.0% 0.0

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