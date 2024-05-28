盤後速報 - 華景電(6788)下週(6月4日)除息6元，預估參考價137.5元
鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:05
華景電(6788-TW)下週(6月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(5月28日)收盤價143.50元計算，預估參考價為137.5元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
華景電(6788-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備及系統整合。近5日股價上漲4.36%，櫃買市場加權指數上漲2.27%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/04
|143.50
|6.0
|4.18%
|0.0
|2023/07/03
|146.5
|8.0
|5.46%
|0.0
|2022/07/12
|109.0
|5.0
|4.59%
|0.0
|2021/08/04
|0.0
|4.0
|0.0%
|0.0
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