CFA持證人失業6個月只能送外賣？中國金融業就業門檻更高了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-28 18:24

「CFA 持證人已經失業六個月，只能靠送外賣為生！」近日中國一位博主在某社交平台上傳了兩個影片，迅速在金融圈引發熱議。

據《界面新聞》周二（28 日）報導，該博主自稱是某「二本」大學金融專業畢業生，2019 年大學畢業後，就在一家深圳的小私募做行業研究。「一本」指全國重點大學，「二本」指普通大學。

「入行後就在網上查哪個證書最有含金量，後來歷經三年時間，在 2023 年底考下了 CFA 證書，但也就是那個時候剛好失業了。年後開始找工作，前前後後面試了十多家，但真正完全對口的崗位很少。為了緩解焦慮，所以想跑外賣來過渡一下。」該博主說。

該博主表示，從前一晚 9 點半跑到當日 5 點多，一共賺不到人民幣 100 塊錢，「主要是因為自己對路線不熟悉，再加上手機支架還沒到，經常要走一段路就要停下來看看路線」。

多位網友在影片評論區留言：

「金融人破大防！瞬間慶幸自己還有班可以加」

「捲吧捲吧，現在 CFA 證書也不再是黃金敲門磚了嗎！」

「金融人率先脫下孔乙己的長衫」

對金融從業者來說，CFA 是一張含金量極高的名片。CFA 是「特許金融分析師」（Chartered Financial Analyst）的簡稱，由美國 CFA 協會在 1962 年設立，為全球投資業在道德操守、專業標準、知識體系等方面設立了規範與標準。要想成為 CFA 持證人，需要經過三個級別（Level I、Level II、Level III）的考試。

「除了考完三級外，還需要每年向協會繳納年費，才能作為 CFA 持證人繼續使用這一頭銜。」某 CFA 培訓機構人員說，2023 年 7 月 1 日～2024 年 6 月 30 日的年費為 299 美元 / 年。截至 2023 年 7 月 1 日，中國 CFA 持證人人數僅 9,000 多人。

「業內對於 CFA 的認可度還是很高的，很多投研總、基金經理的名片上，印在最前面的 title 就是 CFA。一些頭部公募也會鼓勵員工去考 CFA，如果考下來的話，報名費之類的花費都是可以報銷的。」某公募人士市場部人士說。

不過，在就業和求職時，「憑藉一張 CFA 打天下」已經行不通了。

「CFA 考試涉及科目眾多，涵蓋知識面很寬。對於非科班出身的人來說，可以做為金融行業入行證書。在實際的從業過程中，僱主更看重求職者的相關領域工作經驗和資源。」某指標性公募人力資源部人士表示。

「CFA 相當於金融學大學生或者研究生的通識教育，持證人的就業方向主要集中在券商、基金、銀行、保險、私募投資等多個行業。但具體來看，這幾年憑藉 CFA 一步登天、實現 Dream Career 的例子越來越少。」某重量級公募人力資源部人士坦言。

《界面新聞》指出，「學歷貶值」成為金融人士就職面臨的困境。「第一學歷是『二本』，這意味著基本上和公募、券商的大多數公司無緣了。」上海某金融領域獵頭說，現在金融行業對學歷要求比較高」。

公司篩簡歷的時候，除了國外一些金融專業排名靠前的名校外，基本上就是留下「清北復交」等第一梯隊的候選人。