以色列、埃及軍隊發生交火事件 一名埃及士兵死亡 中東緊張局勢加劇

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-28 08:09

以色列與埃及軍隊周一（27 日）在埃及邊境的拉法口岸附近發生「射擊事件」，一名埃及士兵在交火中死亡，引發中東緊張局勢加劇。

以色列國防軍表示，周一在埃及邊境「發生射擊事件」，正在調查，並與埃及展開對話。

據多家以色列媒體報導，在交火事件中至少有一名埃及士兵死亡，多人受傷，以色列國防軍沒有傷亡通報。

埃及武裝部隊發言人也證實這起交火事件，表示有一名埃及士兵死亡。

本月 7 日，以色列對拉法南部地區發動攻勢，以色列國防軍坦克進入西奈半島，控制巴勒斯坦、埃及接壤的拉法口岸，此舉引發埃及強烈反彈。

埃及外交部說，以色列控制拉法口岸巴勒斯坦一側的舉動，是「危險的升級」，此舉給超過百萬巴勒斯坦人的生命帶來威脅。

在拉法口岸槍聲響起之際，周日晚間 8 時 45 分左右，多枚飛彈擊中被以色列軍方指定為拉法地區「安全區域」的難民營，至少 45 人死亡，其中 23 人為婦女和兒童，另外有 249 人受傷。

以色列總理尼坦雅胡坦言，這是一個「悲劇性的錯誤」，這在調查這起事件。

對於這起事件，法國總統馬克宏周一公開對以色列表示憤怒，並表示以色列必須停止這樣的行動，呼籲以色列全面尊重國際法，並立即停火。