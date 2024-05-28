以色列空襲拉法難民營 聯合國安理會召開緊急會議

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-28 14:00

據《法新社》報導，外交人士透露，在以色列襲擊加薩地帶南部城市拉法一處難民營後，聯合國安理會在周二（28 日）召開緊急會議。

外交人士表示，此次是應阿爾及利亞要求舉行的閉門會議。阿爾及利亞目前是聯合國安理會非常任理事國。

據巴勒斯坦通訊社周日報導，以軍空襲拉法一處難民營，並引發火災，至少造成 40 人死亡。巴勒斯坦加薩地帶衛生部門周一說，這場空襲也導致數十人受傷，大部分是婦女和兒童。

據《CNN》報導，以色列總理尼坦雅胡周一在以色列議會發表演講時談到這起襲擊事件，他表示：「儘管我們盡了最大努力不傷害無辜平民，但不幸的是，昨晚還是發生了悲劇性錯誤，我們正在調查此事」。

對於以色列空襲加薩地帶難民營一事，法國總統馬克宏周一在社交媒體發帖稱：「以色列的襲擊已導致拉法地區很多流離失所者死亡，這令人感到憤怒。」