彭博：若共軍全面封鎖台灣 第一年中國GDP規模將縮水8.9％

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-27 18:39

上周共軍舉行環台軍演，《彭博》經濟研究地緣經濟分析師 Jennifer Welch 上周六（25 日）表示，這場軍演幾乎可確定是模擬封鎖台灣。

《彭博》指出，若解放軍全面封鎖台灣，半導體業供應鏈斷鏈，且西方國家制裁中國，第一年全球國內生產毛額（GDP）將縮水約 5 兆美元，相當於負成長 5%。美國 GDP 的規模第一年會減少 3.3%，中國的降幅更達到 8.9%。

Welch 寫道，北京封鎖台灣的選項有幾種，包括選擇性攔截前往台灣的船隻，最激烈的選項是軍事封鎖，共軍切斷所有空中與海上交通。

據《彭博》經濟研究估算，台海未來五年爆發「重大危機」的可能性是 1/4。對北京而言，封鎖的軍事危險性遠低於兩棲登陸，也比較不會挑起美中兩大國的戰火。

在過去 15 年裡，世界上已經出現了幾個供應鏈中斷的案例，最突出的是 2020 年新冠肺炎疫情導致工廠停工，這不僅減少了消費者可以購買的商品種類，也引發商品價格大漲。

上周解放軍在台灣周邊舉行「聯合利劍」軍事演習，範圍涵蓋台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。