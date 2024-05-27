台灣連續8年遭WHA拒絕 大陸外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-27 23:10

第 77 屆世界衛生大會（WHA）周一（27 日）開議，WHA 經過會議討論後，否決了台灣以觀察員身分入會的提案，這是台灣連續第八年遭 WHA 拒絕，大陸外交部對此表示，這充分說明「一個中國」原則是國際社會人心所向，大勢所趨。

儘管美國、英國、加拿大、澳洲、日本等八個國家上周五發表聯合聲明，支持台灣加入 WHA，但 WHA 周一開議後，台灣以觀察員身分參與 WHA 的提案仍遭否決。

大陸外交部周一晚間 9 時許發表聲明，稱中方在 WHA 涉台問題上的立場得到國際社會廣泛理解和支持，百餘國透過專門致函世界衛生組織（WHO）總幹事等方式明確支持中方立場。這充分說明，「一個中國」原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

大陸外交部說，中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。在符合「一個中國」原則的前提下，台灣的醫療衛生專家可以參與 WHO 相關技術會議。過去一年，台灣共有 21 批 24 人次提出參加 WHO 技術活動的申請，中央政府均予以批准。

大陸外交部指出，台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，能及時獲取和通報突發衛生事件的消息。台灣參與 WHO 技術領域溝通合作渠道暢通，根本不存在所謂「國際防疫體系缺口」。相較於少數國家鼓噪助台參與 WHA 的政治操弄，中央政府的妥善安排和切實行動，對台灣民生福祉才是真正真心誠意的。

大陸外交部再次正告民進黨當局，國際社會堅持「一個中國」原則的基本格局不可撼動，中國統一的大勢不可逆轉。「台獨」與台灣同胞利益背道而馳，「倚外謀獨」絕無出路。