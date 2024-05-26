共軍舉行環台軍演 拜登發話了：堅定維護台海和平 願使用武力保護盟友

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-26 15:03

共軍舉行環台軍演，美國國務院兩度表達關切，總統拜登周六（25 日）也重申堅定維護台海和平穩定的立場。

拜登周六在西點軍校畢業典禮致詞時表示：「為了保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益，我始終願意在必要時使用武力。」

美國是否會出兵馳援台灣，是拜登出任總統以來外界最關注的外交議題之一。他在 2022 年接受美媒專訪時說，若解放軍犯台，美軍將出手協助捍衛台灣。周六至少是拜登上任以來第四次公開表態。

總統賴清德宣誓就職後，北京文攻武嚇不斷，本周共軍東部戰區更在台灣周邊展開「聯合利劍 - 2024A」軍演。

在提及烏克蘭戰爭，拜登指出，美軍正在支持烏克蘭為自由而戰，但不是在烏克蘭當地，而是讓彈藥和裝備能夠進入烏克蘭。

拜登說：「沒有美國士兵在烏克蘭參戰，我決心保持這種狀態。」