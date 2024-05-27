全球最大避險基金創始人：美國正處於巨大動盪邊緣

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 16:20

據《日經新聞》上周六（25 日）報導，全球最大避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國正處於巨大動盪的邊緣。

達里歐說，國家的內部周期大概分成六個階段，從新秩序開始到最終階段戰爭爆發，《日經亞洲》就此提問達里歐：在您看來，美國現在處於什麼階段？接下來會發生什麼？

達里歐認為，美國正處在第五階段，也就是「處在巨大動盪的邊緣」。他說，這是一個以財富和價值觀的巨大差異為特徵的階段，導致左右兩翼民粹主義不惜一切代價爭取勝利，而不是達成妥協。

達里歐表示，第五階段的特點，還包括債台高築，大國衝突、重大科技變革以及自然災害（乾旱、洪水、疫情）挑戰國際秩序。

「當這些事情同時發生時，就是周期的第五階段。我們正處於典型的第五階段，這意味著我們處於巨大動盪的邊緣，但尚未真正陷入其中。接下來會發生什麼仍然取決於我們，尤其是我們的領導者，要嘛懸崖勒馬，要麼衝破邊緣。」達里歐說。

他認為，美國「最有可能發生的『內戰』類型，不是人們拿槍互射，而是州和地方政府拒絕遵循聯邦政府的指示，以及聯邦政府陷入混亂、職能失調」。