中日韓領導人會談登場 李強提五項合作建議
鉅亨網新聞中心 2024-05-27 14:00
中國國務院總理李強（27 日）周一上午在首爾與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄共同出席第九次中日韓領導人會議。
據《新華社》報導，李強表示，今年是中日韓合作機制建立 25 周年。在新的起點上，中日韓要堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑑，共同推動中日韓合作整裝再發、換擋提速，邁向全面發展的新征程，為地區繁榮穩定做出更大貢獻。
李強就深化中日韓合作提出五點建議：
一是推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切，充分激活合作存量，穩步培育增量，形成雙邊關係和三國合作相互促進。
二是深化經貿互聯互通，維護供應鏈穩定暢通，儘早恢復並完成中日韓自貿協定談判。
三是引領科技創新合作，加強協同創新和前沿領域合作。中方將在華建立「中日韓創新合作中心」，助力三國加快培育新動能。
四是拉緊人文交流紐帶，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」。
五是努力促進可持續發展，加強低碳轉型、氣候變遷、老齡化、流行病等領域交流合作，發掘和開展更多「中日韓 + X」合作計畫。
李強指出，當前朝鮮半島局勢持續緊張，各方要發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平穩定。
他說，中日韓要用好各自發展優勢，積極對接東盟等地區國家需求，打造區域合作新引擎。要攜手提振東盟與中日韓（10+3）合作勢頭。中方願同韓方、日方一道積極推動構建人類命運共同體，攜手維護地區和世界的長治久安。
日韓領導人表示，韓日中合作時隔四年多重啟，具有重要意義，希望三國以此次領導人會議為新起點，保持合作穩定性和連續性，不斷深化人文、可持續發展、經貿、公共衛生、科技、救災等六大領域合作，重啟韓日中自貿協定談判，共同促進東亞區域合作，攜手因應氣候變遷等全球性問題，推動韓日中關係穩定發展。
三方發表《第九次中日韓領導人會議聯合宣言》、《中日韓知識產權合作十年願景聯合聲明》、《關於未來大流行病預防、準備和應對的聯合聲明》，一致同意致力於落實第八次領導人會議通過的《中日韓合作未來十年展望》，推動中日韓三國合作機制化，在東盟與中日韓等多邊框架內保持密切溝通合作，共同維護世界和平穩定與發展繁榮。三方同意將 2025～2026 年定為中日韓文化交流年。
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