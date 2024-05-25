〈新一代設計展〉產學攜手大突破！建大與電動車聯盟指導明志科大推出消防神器

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-25 10:37

「2024 第 43 屆新一代設計展」昨 (24) 日至 27 日在南港展覽館 2 館登場，除以「超越永續」為主題，更跨校、跨域、與跨國合作，如三校跨校學研團隊梳理家電回收流程，建立廢棄材料循環生態系；首度邀請 10 家國內知名企業跨域合作指導，如建大工業與 MIH 電動車開放聯盟共同指導明志科大同學，創作出可協助消防人員進行高效滅火和降溫的神器。

主辦單位經濟部產業發展署表示，今年「新一代設計產學合作」打破往年單一企業命題模式，強調企業「聯合出題、創新驅動」，回應年輕人的創意表現，邀請三陽工業、浩漢產品設計 DATE 、惠生大藥局等 10 家國內知名企業與組織，以「學習生活」、「健康生活」、「移動生活」、「體驗生活」等 4 大未來生活情境，進行企業跨域合作指導，共吸引全國大專院校近 700 件作品投件。

產發署指出，本次展出 24 組入圍作品，與觀展者一起探討未來趨勢。例如隨著全球電動車使用增加，電車燃燒機率上升成為新挑戰，建大工業與 MIH 電動車開放聯盟共同指導明志科大工業設計系同學蔣瑋庭，以「移動生活」為發想，創作出「焰駭行者」，協助消防人員高效滅火和降溫。

焰駭行者是一種協助消防人員進行滅火降溫的載具，透過可延伸模組與子車，注入水與惰性氣體，從而達到減少人員的直接接觸與更有效的滅火，避免有害微粒的擴散，除可保護他們的安全，也提升滅火效率。

奠基過去 10 年豐富的產學合作基礎，產發署今年度更擴大辦理「創新產學研合作」，由恆隆行貿與臺灣師範大學、臺灣科技大學及雲林科技大學三校籌組跨校學研團隊，梳理家電回收流程與產品再設計，建立廢棄材料循環生態系。此外，更透過「台日國際產學合作」，跨國串連企業與學校，共同思考產業的永續發展議題，並提出解方。