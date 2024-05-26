找人代打卡！京東每月1.4萬人次 劉強東：這些人不是我兄弟

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-26 00:28

據《紅星新聞》周六（25 日）報導，目前京東針對此事嚴抓考勤，午休時間由兩小時縮短為一小時，並取消午休關燈。



接近京東人士透露，京東創始人劉強東在周五高層會議上說：「凡是長期業績不好、從來不拚搏的人，不是我的兄弟」。

京東員工在京東內部「京 ME」軟體上打卡，需在辦公室位置內登錄軟體，才能打卡，手機端和電腦端都可以打卡。

一名京東員工說，有的部門彈性工作制，可以 10:30 前打卡上班，非彈性工作制的部門要求 9:00 前打卡，此前一些高職級的管理層不需要打卡。他猜測代打卡的操作，可能是代打者用辦公室內設備幫忙登錄賬號，也可能是代打者直接去打卡者工位上，使用本人設備幫忙打卡。

前述員工證實，午休變化大概在兩周前實施，之前京東對午休時間的要求不太嚴格，但現在京東 1 點就嚴格要求工作。

據了解，在去年年底，劉強東就對管理層表達嚴重不滿，一是整體組織效率，二是集團的戰略失焦。