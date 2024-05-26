美家FinTech移工小額匯款業務年底前登場 也擬登錄創櫃板

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-26 09:40

美家人力資源公司申請經營外籍移工國外小額匯兌業務已獲金管會核准，公司並已接獲正式核准公文，美家人力資源主管指出，公司對於此一業務籌備已到最後階段，將會在 2024 年年底前登場提供服務，同時，美家人力資源並準備登錄創櫃板交易，目前也在輔導中。

目前包括統振 (6170-TW)、東聯互動、數位至匯三家業者都已陸續獲准開辦外籍移工國外小額匯兌業務，根據統計，2024 年 1-3 月，匯兌筆數達 212 萬筆，年增 78%，匯兌金額計 202 億元，年增 8 成，客戶數達 68.8 萬人，年增 71%。已經在 2020 年開辦此一業務的統振已經掛牌 OTC 交易，而目前股本 2.49 億元的東聯互動已在今年 1 月完成股票公開發行，預計在第二季申請登錄興櫃，美家人力資源並準備登錄創櫃板交易。

由於東聯互動先前以每股 150 元辦理現增，並吸引金控業者參與這一輪的現增案，目前市場關注東聯互動登錄興櫃的參考價及登錄興櫃的確切時間表。

美家人力資源原本就持有移工人力仲介執照以及為移工服務的代結匯權，此次申請並獲准成為台灣第四家的外籍移工國外小額匯兌業者，也等於美家人力資源將在移工小額匯兌業務上擴大經營，未來得提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國服務。

統振、東聯互動目前對此一移工匯款業務執行，採取以 FinTech 的金融科技模式處理並與海外金融機構合作，美家人力資源主管指出，美家人力資源本身已備妥這方面的人才，在移工小額匯兌業務的申請案獲金管會核准後，目前也與超商業者及其他合作廠商進一步洽談合作之中。

根據勞動部最新統計數據指出，至 2024 年 3 月底產業及社福移工人數達 76.34 萬人，較 2023 年 12 月底增加 1.32％，移工匯款市場規模可觀，統振建立金融科技行動 APP 串接便利商店及國外金融機構的完整網絡，做到外籍移工僅需簡單 4 個步驟 (下載 APP、註冊會員、下 APP 匯款指示、超商繳款) 即可完成便利的匯款程序，且款項一般在 1 個小時內即可到國外帳戶，大幅縮短外籍移工小額匯款過往需長達 1 - 2 天匯回該國家的時間差，統振內部資料顯示，目前累計 QuickPay 總會員數已攀高到 40 餘萬會員數。

統計顯示，累計今年前 4 月移工匯款業務所匯出金額已達新台幣 125.65 億元、年增 56.61%，凸顯統振深獲台灣多數外籍移工高度肯定與信賴。