中國公布A股史上最嚴減持新規 「花式」減持通道全被堵上

鉅亨網新聞中心 2024-05-25 19:34

中國證監會周五（24 日）正式發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》（以下簡稱《減持管理辦法》）及相關配套規則，此次減持新規被市場視為 A 股史上最嚴、最全面的規則，「花式」減持通道被全面封堵。

據《中國基金報》周六報導，《減持管理辦法》意在解決減持監管面臨的突出問題，明確規定控股股東、實際控制人的減持與上市公司市場表現和分紅情況掛鉤；對技術性離婚減持、轉融通出借、融券減持等「花式」減持，全面予以規制，嚴厲打擊違規減持行為，要讓違規者付出「有痛感」的代價。

值得注意的是，《減持管理辦法》下發距徵求意見稿發布僅相隔一個多月時間。今年 4 月 12 日，證監會就《上市公司股東減持股份管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。

減持制度是資本市場的重要基礎性制度。今年以來，證監會、地方證監局對違規減持開出近 30 張罰單，處罰原因包括超比例減持、窗口期減持、減持未履行信披義務、違反限制性規定減持等。

為落實關於全面完善減持規則體系，嚴格規範大股東、實際控制人減持，防範各類繞道減持等要求，證監會在《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（以下簡稱《減持規定》）的基礎上起草了《減持管理辦法》，同步修訂了《持股變動規則》，並於年 4 月 12 日至 4 月 27 日向社會公開徵求意見。

市場各方對規則提出的修改建議，證監會逐條研究，並相應修改了規則。

總體來看，《減持管理辦法》共三十一條，保持了《減持規定》的基本框架和核心內容，主要有三大特點。

一是嚴格規範大股東減持。確立控股股東、實際控制人在破發、破淨、分紅不達標等情形下，不得透過集中競價交易或大宗交易減持股份；增加大股東透過大宗交易減持前的預披露義務；要求大股東的一致行動人與大股東共同遵守減持限制。

二是有效防範繞道減持。要求協議轉讓的受讓方鎖定六個月；確立因離婚、解散、分立等分割股票後，各方持續共同遵守減持限制；確立司法強制執行、質押融資融券違約處置等根據減持方式的不同，分別適用相關減持要求；禁止大股東融券賣出或參與以本公司股票為標的物的衍生品交易；禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出等。