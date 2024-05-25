〈新一代設計展〉周末來看新一代如何「超越永續」！歐美亞12所名校跨海參一咖
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-25 10:22
「2024 第 43 屆新一代設計展」昨 (24) 日至 27 日在南港展覽館 2 館登場，今年以「超越永續」為主題，著眼於環境和材料的永續，作品結束可重新循環利用，更與企業結合打造富社會意識的解決方案，有來自國內 1 萬名設計科系學生的 3,500 件作品，及來自美日港泰及歐洲 12 所頂尖名校的設計作品，機會難得，精彩可期。
主辦單位經濟部產業發展署表示，本次展覽有來自國內 55 校、116 系、1 萬名設計相關科系學生、約 3,500 件作品參與展出，並有來自美國哈佛大學、日本千葉大學、香港理工大學、泰國朱拉隆功大學、芬蘭阿爾托大學等 12 所國際頂尖設計院校跨海參展。不僅展示台灣年輕設計師的才華，更展現設計所帶來的多元價值。
經濟部產發署署長連錦漳在致詞時表示，新一代設計展每一年都在進步，作品令人耳目一新，從今年都不斷地超越自己，今年更呼應國際潮流，以「超越永續」為主題，看得出來策展人、大學設計院校帶領的團隊都非常用心，將臺灣的設計產業往上提升，並與國際接軌。
連錦漳指出，本次展覽邀請嶼人設計工作室新銳建築師曾雅欣及林中一擔任策展人，特別以「借物計畫」詮釋「超越永續」的主題概念，於展場直接使用原始木料、磚塊、金屬管等作為展架、展板、家具，材料將再次回到加工循環中，回應淨零永續綠生活、循環經濟的產業創新政策，打造永續韌性台灣。
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