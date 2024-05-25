〈新一代設計展〉周末來看新一代如何「超越永續」！歐美亞12所名校跨海參一咖

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-25 10:22

「2024 第 43 屆新一代設計展」昨 (24) 日至 27 日在南港展覽館 2 館登場，今年以「超越永續」為主題，著眼於環境和材料的永續，作品結束可重新循環利用，更與企業結合打造富社會意識的解決方案，有來自國內 1 萬名設計科系學生的 3,500 件作品，及來自美日港泰及歐洲 12 所頂尖名校的設計作品，機會難得，精彩可期。

主辦單位經濟部產業發展署表示，本次展覽有來自國內 55 校、116 系、1 萬名設計相關科系學生、約 3,500 件作品參與展出，並有來自美國哈佛大學、日本千葉大學、香港理工大學、泰國朱拉隆功大學、芬蘭阿爾托大學等 12 所國際頂尖設計院校跨海參展。不僅展示台灣年輕設計師的才華，更展現設計所帶來的多元價值。

經濟部產發署署長連錦漳在致詞時表示，新一代設計展每一年都在進步，作品令人耳目一新，從今年都不斷地超越自己，今年更呼應國際潮流，以「超越永續」為主題，看得出來策展人、大學設計院校帶領的團隊都非常用心，將臺灣的設計產業往上提升，並與國際接軌。