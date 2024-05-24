賣不動？路透：特斯拉上海廠Model Y產量大砍20%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-24 20:37

產業數據顯示，自今年 3 月以來，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 已縮減上海廠 Model Y 的產量，減少幅度達兩位數，原因是中國市場的需求不振，且各大車廠大打價格戰。

據《路透》周五（24 日）報導，一位不願具名的人士透露，特斯拉上海廠計劃第 2 季至少把 Model Y 的產量砍掉 20％。

中國汽車工業協會的數據顯示，3 月中國的 Model Y 產量為 49,498 輛，4 月為 36,610 輛，分別較去年同期衰減 17.7％及 33％。此外，特斯拉今年前四個月在中國生產 287,359 輛 Model Y 及 Model 3，較去年同期下滑 5％。

現在還不清楚這波減產是否會延續到下半年或擴及 Model 3，也不清楚特斯拉的美國和德國廠是否也採取類似減產措施。

中國是特斯拉第二大市場，上海廠生產的電動車多數在當地銷售。在經濟放緩之際，中國電動車製造商爆發了激烈價格戰。特斯拉 4 月已調降 Model Y 的中國售價，降至 2021 年該車款首次在中國上市以來最低水準，特斯拉並提供 Model 3 買主零利率貸款方案，以提振銷售。

此外，美國政府準備對中國電動車等戰略行業揮舞關稅大棒，但特斯拉執行長馬斯克卻不贊同這種做法。

馬斯克周四表示，不支持拜登總統對中國製造電動車加徵關稅的措施。他說：「特斯拉和我都沒要求徵收這些關稅，事實上，當他們宣布時，我感到驚訝。限制交易自由或扭曲市場的事情不好。」

美國貿易代表署（USTR）周三宣布，對電動車及電池、電腦晶片、醫療產品等一系列中國銷美商品大幅加徵關稅，其中部分關稅將於 8 月 1 日生效。

據《路透》報導，拜登將中國電動車加徵關稅稅率提高至 100%，把半導體關稅稅率從 25% 調高至 50%。貿易代表署在聯邦公告中表示，30 天公眾意見徵詢期將於 6 月 28 日結束。