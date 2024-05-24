search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 一詮(2486)下週(5月31日)除息0.65元，預估參考價90.35元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05

一詮(2486-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

以今日(5月24日)收盤價91.00元計算，預估參考價為90.35元，息值合計為0.65元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

一詮(2486-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。近5日股價上漲16.56%，集中市場加權指數上漲1.42%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/31 91.00 0.65 0.71% 0.0
2023/06/14 43.5 0.4 0.92% 0.0
2022/06/02 38.6 0.5 1.3% 0.0
2015/07/22 12.15 0.74939161 6.17% 0.0
2014/07/17 22.950001 0.74836078 3.26% 0.0

最新相關新聞






Empty