盤後速報 - 一詮(2486)下週(5月31日)除息0.65元，預估參考價90.35元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05
一詮(2486-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。
以今日(5月24日)收盤價91.00元計算，預估參考價為90.35元，息值合計為0.65元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
一詮(2486-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。近5日股價上漲16.56%，集中市場加權指數上漲1.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/31
|91.00
|0.65
|0.71%
|0.0
|2023/06/14
|43.5
|0.4
|0.92%
|0.0
|2022/06/02
|38.6
|0.5
|1.3%
|0.0
|2015/07/22
|12.15
|0.74939161
|6.17%
|0.0
|2014/07/17
|22.950001
|0.74836078
|3.26%
|0.0
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