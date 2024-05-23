輝達領軍AI風雲再起，一詮漲停創新高，接下來要注意「這檔」
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 18:00
輝達公告財報，第一季財報和第二季財測都達到市場高標，盤後大漲 7% 來到千元大關，帶動台灣供應鏈攻擊，台股多方趨勢，持續偏多操作，不要過度追價，佈局低檔轉強的優質股，獲利空間更大。
航運族群，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)，萬海 (2615-TW)，受到紅海危機影響，運價高漲，第一季獲利都繳出亮眼成績單，第二季預計也不會太差，不過長期運力供過於求，因此第三季之後，戰爭因素開始紓解，營收和獲利就會開始往下掉，建議短線操作，防守 10 日線。
大華國際投顧蘇建豐表示，AI 四大應用，AI 伺服器，AI PC，AI 手機，機器人，都要持續關注，今天散熱族群整體噴出，奇鋐 (3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，廣運(6125-TW)，泰碩(3338-TW)，力致(3483-TW) 等等，這邊要留意短期均線乖離率，不要過度追價，蘇建豐一路續抱的一詮(2486-TW)，高階均熱片下半年放量出貨，今天漲停創高，股價來到 91.5 元，蘇建豐從 50 元左右開始佈局，大賺 + 89%，波段大獲利，本益比拉高，階段任務結束，獲利放口袋。
鴻海 (2317-TW)，廣達(2382-TW)，華碩(2357-TW)，宏碁(2353-TW)，聯發科(2454-TW) 等等，光寶科 (2301-TW)，可以持續關注，其中機器人商機最大，所羅門(2359-TW) 再創高，大漲 3.4 倍，佳能 (2374-TW) 大漲 132%，代表市場對於機器人共識強，不能錯過這波機器人行情。
5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，今年預估獲利上修到 10 元以上，龍哥帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元直接公開操作，後面漲到被處置，但是獲利好的處置，不會改變原本趨勢，迎接 9 根漲停，股價最高來到 142 元，處置中股價震盪難免，基本持股不含加碼，已經大賺 + 130% 以上，含加碼單獲利高達 + 200%，本益比現在才 14 倍，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。
京晨科第二 - 鉅祥 (2476-TW)，發展車用光學模組，加上工控 (工業機器人)，帶動營收和獲利成長，第一季獲利 1.14 元，年增 3.95 倍，股價創高來到 96 元，持股已經獲利 + 23%，本益比 19 倍左右，還有上漲空間，市場不知道的時候佈局，又是一次簡單的獲利。
飆股一檔接著一檔。
隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%，隱藏機器人二部曲 - 能率(5392-TW)，佳能母公司，切入 AI 軟體，代工機器人，還要併購 AI 相關公司，想像空間無限大，5/13 從股價 30 元開始佈局，迎接 4 根漲停，股價最高來到 45.4 元，5/22 短線過熱價差操作，先把 + 51% 獲利放口袋，有機會再重新操作，輕鬆賺錢。
隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW)，微控制器 IC 設計，切入邊緣運算 AI 應用人與機器人交互介面，第一季獲利年增 93%，股價突破大底，迎接兩根漲停，持股 56~69 元，已經獲利 + 23%，挑戰 85~88 元，低檔佈局，安心獲利。
隱藏機器人第四部曲，與日本合作生成式 AI，推出智慧型機器人以及影像分析，快速切入 AI 商機，股價整理後突破完成大底型態，短線上漲空間高達 + 40~50%，起漲點，把握獲利機會。
「AI 神經」，高速線材開始貢獻營收，毛利率提高提升獲利，開發水冷解決方案切入 AI 商機，股價經過整理後轉強，潛在上漲空間 + 30~40%，股價慢慢上漲，持續佈局，把握機會，迎接獲利行情。
盤勢震盪，蘇建豐照樣帶領會員朋友持續賺錢，最強飆股都在蘇建豐掌握中！
隱藏機器人四部曲來勢洶洶，短線上漲空間 + 40~50%，加開 68 名見證人，要參與的朋友，留言 + 68 + 手機，一起賺錢。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
輝達領軍 AI 風雲再起，一詮漲停創新高，接下來要注意「這檔」
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