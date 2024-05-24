盤後速報 - 南僑(1702)下週(5月31日)除息2.5元，預估參考價58.3元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05
南僑(1702-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(5月24日)收盤價60.80元計算，預估參考價為58.3元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
南僑(1702-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌6.7%，集中市場加權指數上漲1.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/31
|60.80
|2.5
|4.11%
|0.0
|2023/06/01
|50.7
|2.0
|3.94%
|0.0
|2022/06/02
|47.7
|2.2
|4.61%
|0.0
|2021/06/01
|56.9
|2.0
|3.51%
|0.0
|2020/07/01
|46.0
|2.0
|4.35%
|0.0
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