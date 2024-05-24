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鉅亨速報

盤後速報 - 南僑(1702)下週(5月31日)除息2.5元，預估參考價58.3元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05

南僑(1702-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(5月24日)收盤價60.80元計算，預估參考價為58.3元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

南僑(1702-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為一般投資業。近5日股價下跌6.7%，集中市場加權指數上漲1.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/31 60.80 2.5 4.11% 0.0
2023/06/01 50.7 2.0 3.94% 0.0
2022/06/02 47.7 2.2 4.61% 0.0
2021/06/01 56.9 2.0 3.51% 0.0
2020/07/01 46.0 2.0 4.35% 0.0

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