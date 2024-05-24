盤後速報 - 東鹼(1708)下週(5月31日)除息1.5元，預估參考價33.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05
東鹼(1708-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(5月24日)收盤價34.50元計算，預估參考價為33.0元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
東鹼(1708-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸鉀,鹽酸之製造及買賣業務。純鹼,小蘇打之買賣業務。混合磷酸鈣,氯化鈣,鹽之買賣業務。近5日股價下跌1.99%，集中市場加權指數上漲1.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/31
|34.50
|1.5
|4.35%
|0.0
|2023/07/06
|39.6
|3.0
|7.58%
|0.0
|2022/07/21
|46.5
|2.0
|4.3%
|0.0
|2021/08/27
|37.35
|0.9
|2.41%
|0.9
|2020/07/09
|27.3
|0.8
|2.93%
|0.8
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