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鉅亨速報

盤後速報 - 東鹼(1708)下週(5月31日)除息1.5元，預估參考價33.0元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05

東鹼(1708-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(5月24日)收盤價34.50元計算，預估參考價為33.0元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.35%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

東鹼(1708-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸鉀,鹽酸之製造及買賣業務。純鹼,小蘇打之買賣業務。混合磷酸鈣,氯化鈣,鹽之買賣業務。近5日股價下跌1.99%，集中市場加權指數上漲1.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/31 34.50 1.5 4.35% 0.0
2023/07/06 39.6 3.0 7.58% 0.0
2022/07/21 46.5 2.0 4.3% 0.0
2021/08/27 37.35 0.9 2.41% 0.9
2020/07/09 27.3 0.8 2.93% 0.8

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