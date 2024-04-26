品牌再造！開發金控規劃更名為「凱基金控」 將送主管機關核准

開發金控表示，這項策略性規劃是基於強化集團品牌凝聚力的承諾，亦象徵集團品牌發展歷程的嶄新開始。凱基人壽於今年初正式完成更名，達成集團內消費金融業務品牌一致化。此外，透過凱基人壽、凱基證券、凱基銀行與凱基投信等子公司的營運及策略發展，已為「凱基」品牌奠定強大市場認知基礎；更名「凱基金控」不僅強化集團與子公司之間的連結，也有助於塑造更加一致的企業形象。更名完成後，金控及集團內消費性金融業務為主的第一級子公司（凱基人壽、凱基證券、凱基銀行、凱基投信），將統一使用「凱基」及「KGI 」為企業品牌名稱。